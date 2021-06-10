Bandırma ve Erdek Kıyıları Normale Dönüyor - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz yüzeyinde sürdürdüğü müsilaj temizleme çalışmaları ve hava koşulları neticesinde Bandırma ve Erdek Kıyıları normale dönmeye başladı.

Marmara Denizi'nde bir süredir deniz yüzeyinde görülen müsilaj, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürdüğü temizleme çalışmaları ve hava koşulları ile beraber ortadan kaybolmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde Türkiye'nin en büyük deniz temizleme seferberliği kapsamında müsilaj temizleme çalışmaları Balıkesir Valiliği, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, kurumlar ve gönüllüler ile birlikte Bandırma ve Erdek'te başlatılmıştı. Deniz yüzeyinde yapılan çalışmalar ve hava koşulları sayesinde müsilajdan arındırılan Bandırma, Erdek ve kıyı kırsal mahalleri bugün (10. 06. 2021) sabah çekilen fotoğraflarda da görüldüğü gibi normale dönüyor.