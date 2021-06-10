Bandırma ve Erdek körfezleri müsilajdan temizleniyor - Son Dakika

Bandırma ve Erdek körfezleri müsilajdan temizleniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında Balıkesir'in Bandırma ve Erdek körfezlerinde müsilaj (deniz salyası) temizlik çalışması sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında Balıkesir'in Bandırma ve Erdek körfezlerinde müsilaj (deniz salyası) temizlik çalışması sürüyor. Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve ilgili kurumların yer aldığı temizlik faaliyetinde, denizin yüzeyindeki müsilaj bertaraf edilmesi amacıyla toplanıyor. Bandırma Çelebi Limanı civarında da "Başaran-2" isimli gemiyle temizlik yapıldı. Toplanan müsilaj, Büyükşehir Belediyesine ait vidanjöre aktarıldı.

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