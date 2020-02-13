Bandırma ve Erdekli Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni - Son Dakika

Bandırma ve Erdek ilçelerinden 17 Kıbrıs Barış Harekatı gazisi için madalya tevcih töreni yapıldı.

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın dün de bugün de hem dünya barışı için hem de Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

Yazar, "Dün onların yanındaydık, bugün de onların yanında olmaya devam edeceğiz. Arada farklı sesler çıkıyor duyuyorsunuz ama biz onlara itibar etmiyoruz. Bizim için önemli olan Kıbrıs halkının kendisidir. Onların bizimle, bizlerin de onlarla olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün şehitlerimize, ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum." dedi.

Daha sonra Yazar, gazilere ve vefat edenlerin yakınlarına madalyalarını takdim etti.