Bandırma ve Erdekli Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Bandırma ve Erdekli Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni - Son Dakika

Bandırma ve Erdekli Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni

6 saat önce

Bandırma ve Erdek ilçelerinden 17 Kıbrıs Barış Harekatı gazisi için madalya tevcih töreni yapıldı.

Bandırma ve Erdekli Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni, System.String[]

Bandırma ve Erdek ilçelerinden 17 Kıbrıs Barış Harekatı gazisi için madalya tevcih töreni yapıldı.

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın dün de bugün de hem dünya barışı için hem de Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

Yazar, "Dün onların yanındaydık, bugün de onların yanında olmaya devam edeceğiz. Arada farklı sesler çıkıyor duyuyorsunuz ama biz onlara itibar etmiyoruz. Bizim için önemli olan Kıbrıs halkının kendisidir. Onların bizimle, bizlerin de onlarla olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün şehitlerimize, ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum." dedi.

Daha sonra Yazar, gazilere ve vefat edenlerin yakınlarına madalyalarını takdim etti.

Bandırma, Türkiye, Kıbrıs, Erdek, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

30 bin kişiyi dolandırdığı için kırmızı bültenle aranan ikinci 'Tosuncuk' yakalandı
Son dakika: Hulusi Akar: İdlib'e ilave birlikler gönderiyoruz Türkiye atıflı reklam filmiyle tepki alan İskandinav Hava Yolları: Mesajımızın arkasındayız Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 21:20:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bandırma ve Erdekli Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]