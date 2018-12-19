Bandırma ve Gönen'de Fetö Operasyonu
3 saat önce
Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçelerinde FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonlarda iki kişi yakalandı.
Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçelerinde FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonlarda iki kişi yakalandı.
Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda Bandırma ve Gönen'de birer kişi yakalandı. Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma dahilinde 1 şüpheli öğretmenin Gönen ilçesinde yakalandığı öğrenilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan ve daha önce açığa alınmış bir yüzbaşının da Bandırma'da yakalandığı öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:14 Kaynak: İHA
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