Son Dakika Haberleri: Bandırma'ya 144 Milyon Yatırım

Bandırma'ya 144 Milyon Yatırım

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Ak Parti aday ve proje tanıtım toplantısında, Bandırma'ya 4 yılda yapılan yatırımlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Bandırma'ya 144 Milyon Yatırım, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Ak Parti aday ve proje tanıtım toplantısında, Bandırma'ya 4 yılda yapılan yatırımlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kalmasıyla birlikte Cumhur İttifakı, parti teşkilatı, sivil toplum kuruluşları, muhtarlarla yemekte bir araya geldi.

"4 yılda 144 milyon lira yatırım"

Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Bandırma'ya 4 yılda yapılan yatırımlar konusunda Ak Parti aday ve proje tanıtım toplantısında açıklamalar da bulundu."Bandırma'ya 2014-2018 yılları arasında Balıkesir Büyükşehir vezniyle yapılan yatırım bedeli 144 milyon 531 bin TL'dir. Önümüzdeki dönemlerde hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Bandırma'ya 2014-2018 yıllarında 120 kilometre içme suyu hattı 56 kilometre kanalizasyon hattı olmak üzere toplam 176 kilometre şebeke hattı yapıldı. Bandırma'da derin deniz deşarjı tamamlanarak kullanıma açıldı. 1091 metrekare difüzyon hattı döşendi. Bu sayede Bandırma Körfezi kirlilikten kurtuldu. Ayrıca sokak hayvanların bakımı, kent temizliği, deniz temizliği, katı atık temizliği, haşere ile mücadele gibi faaliyetlerde de çalışmalar yapıldı. 31 Mart, gönül belediyeciliğinin tarihinin yazıldığı gün olacaktır" şeklinde konuştu.

Cumhur ittifakı, Bandırma için hazırladığı 42 projenin tanıtımı öncesi ilk önce yönetimini tanıttı son olarak ta projelerini video şeklinde ve Cumhur ittifakının Meclis üyesi adayı Harun Algül projelerin tanıtımını yaptı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:46 Kaynak: İHA

AK Parti, Balıkesir, Bandırma, Güncel
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