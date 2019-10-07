Son Dakika Haberleri: Bandırma'ya ABD'den kardeş şehir
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Bandırma'ya ABD'den kardeş şehir

1 saat önce

Bandırma'nın, ABD'nin Kuzey Kaliforniya eyaletinde yer alan Cary kentiyle "kardeş şehir" ilişkisi kurması için girişim başlattı.

Bandırma'ya ABD'den kardeş şehir, System.String[]

Bandırma'nın, ABD'nin Kuzey Kaliforniya eyaletinde yer alan Cary kentiyle "kardeş şehir" ilişkisi kurması için girişim başlattı.

Bandırma Kültür Platformu Başkanı Mustafa Özcan, platform üyeleri Sebahattin Pıravadılı ve Salih Yaldız, Bandırma Kent Konseyi Başkanı Dr. Murat Ergöz ve Bandırma Belediye Meclis Üyesi Fatma Sibel Salı, Cary'de bu konuda çalışmalarını başlatan bir heyetle "telekonferans" yoluyla görüştü.

Cary'de Bandırma ile "kardeş şehir" projesi için ön hazırlıkları sürdüren heyette, 30 yıldır ABD'de yaşayan Prof. Dr. Nur Önvural ve iş adamı Veli Sevim de bulunuyor.

Nüfusu 170 bin dolayında olan, yakınında üç önemli üniversitenin bulunduğu Cary ile Bandırma arasında kurulması planlanan kardeş şehir ilişkisinin, kültür alışverişine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Heyetlerin yapacağı çalışmaların ve prosedürleri tamamlanmasının ardından Bandırma ve Cary belediyelerinin "kardeşlik protokolü" imzalaması bekleniyor.

Cary'nin Tayland, Fransa, Kanada ve İrlanda'dan birer kardeş kenti bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Mustafa Özcan, Kaliforniya, Bandırma, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:36 Kaynak: AA
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