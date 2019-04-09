Bandırma'ya Beklenen Yağış Geldi
1 saat önce
Bandırma'ya beklenen yağış geldiBALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gece başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
Bandırma
'ya beklenen yağış geldi
BALIKESİR - Balıkesir
'in Bandırma ilçesinde gece başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
Balıkesir'de batıdan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. Sabah
saatlerinde Erdek
ilçesine yağan yağmur spiral şeklinde Manyas
ilçesine de yağdı. Gece bir anda gelen yağış ilk olarak dolu şeklinde kendisini gösterdi. Yağıştan dolayı iş yeri sahipleri su baskınına karşı tedbir amaçlı önlem aldı. Yağmurdan korunmak için bazı vatandaşlar otobüs duraklarında ve dükkanların saçak altlarında bekledi. Zaman zaman şimşek çakması sonucu gece gündüze döndü.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:03 Kaynak: İHA
Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı
Acun Ilıcalı'nın 20 Yaşındaki Sevgilisinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!
YSK, AK Parti'nin 31 İlçede Sandıkların Tamamının Yeniden Sayılması Talebini Reddetti