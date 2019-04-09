Son Dakika Haberleri: Bandırma'ya Beklenen Yağış Geldi

Bandırma'ya Beklenen Yağış Geldi

1 saat önce

Bandırma'ya beklenen yağış geldiBALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gece başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Bandırma'ya beklenen yağış geldi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gece başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
Balıkesir'de batıdan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. Sabah saatlerinde Erdek ilçesine yağan yağmur spiral şeklinde Manyas ilçesine de yağdı. Gece bir anda gelen yağış ilk olarak dolu şeklinde kendisini gösterdi. Yağıştan dolayı iş yeri sahipleri su baskınına karşı tedbir amaçlı önlem aldı. Yağmurdan korunmak için bazı vatandaşlar otobüs duraklarında ve dükkanların saçak altlarında bekledi. Zaman zaman şimşek çakması sonucu gece gündüze döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:03 Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, Yerel
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