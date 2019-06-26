Son Dakika Haberleri: Bandırma'ya modern Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
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Bandırma'ya modern Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

34 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesine yapımı tamamlanma aşamasına getirilen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kısa sürede hizmet vermeye başlayacak.

Bandırma'ya modern Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesine yapımı tamamlanma aşamasına getirilen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kısa sürede hizmet vermeye başlayacak.
Diş Hastanesi Başhekimi Halit Ağdacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin 30 ünite kapasiteli, bodrum kat dahil 5 katlı inşa edildiğini bildirdi.
Binanın 3 bin 450 metrekare inşaat sahası üzerine kurulduğunu belirten Ağdacı, şunları kaydetti:
"Çocuk polikliniği, protez ve cerrahi poliklinikleri, acil polikliniği, mahkum polikliniği, merkezi sterilizasyon ve çok amaçlı diş protez laboratuvarının mevcut olduğu inşaatımızın yapımı son aşamasına gelmiş olup, çevre düzenlemesine geçilmiştir. Teknolojik ve kalite standartlarına uygun, tıbbi cihaz donanımı ve mobilya mefruşatı ile hastalarımıza en iyi hizmet sunabilmek için alımlarımız planlama aşamasındadır. Yeni binamızın yapım maliyeti yaklaşık 9 milyon liradır."
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:33 Kaynak: AA
Balıkesir, Bandırma, Sağlık
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