Bandırma'ya Tıp Fakültesi Kurulması

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, birkaç hafta içinde üniversiteye tıp fakültesi kurulması konusunda YÖK'ten olumlu karar çıkmasını beklediklerini söyledi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, birkaç hafta içinde üniversiteye tıp fakültesi kurulması konusunda YÖK'ten olumlu karar çıkmasını beklediklerini söyledi.



Üniversite tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte konuşan Özdemir, geçen hafta YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüşmesinde, tıp fakültesi kurulması konusunda olumlu görüş aldıklarını söyledi.



Birkaç hafta içinde üniversiteye tıp fakültesi kurulması konusunda YÖK'ten olumlu karar çıkmasını beklediklerini ifade eden Özdemir, "Tabi bu aşamadan sonra Sağlık Bakanlığı görüşü ve cumhurbaşkanımızın onayı evresine geçilecektir. 4-5 ay içinde sürecin tamamlanarak tıp fakültemizin üniversitemize, Bandırma'ya ve bölgemize kazandırılmış olmasını ümit ediyorum." dedi.



Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de bir görüşme yaptığını anlatan Özdemir, şunları söyledi:



"Merkez yerleşke projemizde yaklaşık 11 bin metrekare olarak öngörülen kapalı spor salonu, yeni hazırladığımız proje ile 28 bin metrekare kapalı alana sahip bir spor kompleksi haline dönüşmüş oldu. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni projemize olur vererek ilgili birimlere işlemler için projeyi yönlendirmiş bulunmaktadır. Yaklaşık 3 ay içinde Gençlik ve Spor Bakanlığımız nezdinde gerekli işlemlerin tamamlanarak kapalı spor salonumuzun ihalesini gerçekleştirmeyi planlamaktayız."

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