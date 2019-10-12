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Bandırma'ya yeni yurt müjdesi

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hızla artan öğrenci sayısı nedeniyle barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik yurt yapımı çalışmaları hız kazandı.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hızla artan öğrenci sayısı nedeniyle barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik yurt yapımı çalışmaları hız kazandı.


Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde öğrenci sayısının 14 Bine dayanmasıyla öğrencilerin barınma sorunları da artıyor. Bandırma'da faaliyette olan 2 kız ve 1 erkek yurdunda yaklaşık 1700 öğrenci barınıyor.


Konu hakkında gazetecilere açıklama yapan İlçe Kaymakamı Günhan Yazar " Şu an itibari ile Üniversitemizin yan tarafında Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Bin 100 kişilik yurdun inşaatı devam ediyor. En kısa sürede bu yurdu öğrencilere açmak istiyoruz. Ancak öğrenci sayısının her geçen gün artacağını düşündüğümüzde Bandırma'nın yeni bir yurda olan ihtiyacını da göz ardı edemeyiz.


Bu çerçevede Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı Bandırma'ya yeni bir yurt yapımı için harekete geçti. 30 dönümlük arazi üzerine 5 bloktan oluşan en az bin kişilik yeni bir yurt Bandırma'ya kazandırılacak. Bu ölçülerde otogar karşısındaki arazinin uygun olduğunu düşünüyoruz. Biraz uzak gibi gözükse de arazi ana yola cepheli ve ulaşım araçları da yurdun önünden geçiyor. 1/5 binlik planların daha yürürlüğe girmemesi nedeniyle arazi seçim konusunda fazlaca bir alternatifimiz bulunmuyor" dedi.


"Eğitimde 4 dalda Balıkesir birincisiyiz"


İlçe Kaymakamı Günhan Yazar Bandırma'da eğitimin geldiği son nokta hakkında da açıklamalarda bulundu. Bandırma'da eğitim kalitesinin oldukça yüksek olduğunu ifade eden Yazar, LGS sınavlarında 4 dalda il birincisi olunduğunu belirtti. Devam eden okul inşaatları hakkında konuşan İlçe Kaymakamı Günhan Yazar " İnşaatları devam eden Hürriyet İlkokulu ve Bilim Sanat Merkezinin 2019/2020 eğitim yılının ikinci dönemine yetişmesi zor görünüyor. Bu iki okulumuzun açılışı bir sonraki eğitim yılına sarkacak gibi gözüküyor. Bu yıl tüm okullarımızda tam gün eğitime geçtik. Bandırma olarak sıkıntımız kalmadı. Yeni okullarımızın önümüzdeki sene eğitime katılmasıyla da bazı okullarda yaşadığımız öğrenci fazlası sorunu ortadan kalkacak. Tüm okullarımızda sınıf öğrenci mevcudumuz 24 ila 26 arasında olacak. Bandırma olarak eğitim başarımız diğer ilçelere göre çok yüksek. Örneğin bu sene Liselere Geçiş Sınavlarında Bandırma ilçesi olarak Fen, Sosyal, İngilizce, Din ve Ahlak Bilgisi alanında Balıkesir il biricisi, matematik ve Türkçe alanında ise Balıkesir İl ikincisi olduk. EnerjiSA Fen Lisesi kendisinden çok daha yüksek puanlarla öğrenci alan diğer Fen Liselerinden Üniversiteye giriş sınavında daha başarılı sonuçlara imza attı. Bu da Bandırma'nın eğitim çıtasının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.


Yıkımı Bandırma'da sorun olan eski Çocuk Sarayı binasının yıkımı konusunda gelişmeler olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Günhan Yazar " Belediyenin gösterdiği hafriyat döküm alanının uzak olması nedeniyle yıkım ihalesine katılan olmadı. İkinci ihaleyi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 30 Eylül tarihinde gerçekleştirdi" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:12 Kaynak: İHA
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