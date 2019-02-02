Son Dakika Haberleri: Bandırma Ziraat Odası Başkanı Dönmez Güven Tazeledi

Bandırma Ziraat Odası Başkanı Dönmez Güven Tazeledi

19 dakika önce

Bandırma Ziraat Odası'nın genel kurulunda Süleyman Dönmez 4. kez güven tazeledi.

Bandırma Ziraat Odası Başkanı Dönmez Güven Tazeledi, System.String[]
Bandırma Ziraat Odası'nın genel kurulunda Süleyman Dönmez 4. kez güven tazeledi.

Bandırma Ticaret Odası konferans salonunda ve tek listeyle gidilen seçimlerde delegeler oy kullandı. Süleyman Dönmez, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Divan başkanlığını Hüseyin Kocabıyık'ın yaptığı olağan genel kurulda maddeler ibraz edildi ve teker teker delegelere sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Bandırma Odası Meclisi listesinde Süleyman Dönmez, Nazmi Demir, Sakin Ülkü, Necmi Dönmez, İbrahim Okyay, İsmail Süngü, Mehmet Yüce, Mehmet Toygar, İhsan Sarıaltın, Enver Ata, Hüseyin Kaplan, Mehmet Akcan, Savaş Kara, Gökhan Bora Yıldız, Recep Akay, Recep Dik, Mehmet Öztozlu, Halim Sungur, Hasan Can, Özdemir Uyaroğlu ve Recep Kaymak yer aldı. Hafta içersinde toplanacak olan Bandırma Ziraat Odası Meclisi kendi içinde başkan ve yönetim kurulu üyelerini belirleyecek. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:22 Kaynak: İHA

Hüseyin Kocabıyık, Süleyman Dönmez, Bandırma, Güncel
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