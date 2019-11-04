Son Dakika Haberleri: Bandırmalı 4 bin 500 genç sporla buluşacak
Son Dakika Spor Bandırmalı 4 bin 500 genç sporla buluşacak

Bandırmalı 4 bin 500 genç sporla buluşacak

6 saat önce

Balıkesir Valiliğince üç yıl önce uygulanmaya başlanan "Sporda yetenek 10'la gelecek" projesi kapsamında bu yıl Bandırmalı 4 bin 500 öğrencinin sporla buluşması hedefleniyor.

Bandırmalı 4 bin 500 genç sporla buluşacak, System.String[]

Balıkesir Valiliğince üç yıl önce uygulanmaya başlanan "Sporda yetenek 10'la gelecek" projesi kapsamında bu yıl Bandırmalı 4 bin 500 öğrencinin sporla buluşması hedefleniyor.

Proje kapsamında Bandırma Belediyesi ve Bandırma Kaymakamlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kaymakamlıkta düzenlenen imza töreninde konuşan Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, öğrencilerin 19 farklı spor branşlarıyla buluşacağını belirtti.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da her zaman sporun ve eğitimin yanında olduklarını dile getirdi.

Amatör sporlara önem verdiklerine dikkati çeken Tosun, "Bu projenin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması adına önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Her zaman eğitim kurumlarımızın ve amatör spor kulüplerimizin yanındayız. Bandırma'yı hep birlikte geleceğe el birliğiyle hazırlayacağız." diye konuştu.

İlçede 4 bin 500 öğrencinin sporla buluşması hedefleniyor.

Bandırma Belediyesi, Balıkesir, Bandırma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gaziantep, Ankaragücü'nü son dakika golüyle mağlup etti!
Loris Karius tanınmaz hale geldi! Trabzonspor Kulübü'nden açıklama: Bize operasyon yapılıyor! Göztepe, İlhan Palut'a emanet!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 23:35:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bandırmalı 4 bin 500 genç sporla buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]