Bandırmalı balıkçılar Kuş Gölü'nde avcılıktan umduklarını bulamadı - Son Dakika

Bandırmalı balıkçılar Kuş Gölü'nde avcılıktan umduklarını bulamadı

07.01.2021 11:15
Bandırmalı balıkçılar Kuş Gölü'nde avcılıktan umduklarını bulamadı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bereketli Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar bu sezon Kuş Gölü'ndeki avcılıktan umduklarını bulamadı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bereketli Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar bu sezon Kuş Gölü'ndeki avcılıktan umduklarını bulamadı.

Kooperatif başkanı Engin Altın, yaptığı açıklamada, kırsal Bereketli Mahallesi'nde çok sayıda kişinin yıllardır geçimlerini göl balıkçılığından sağladığını bildirdi.

Son yıllarda balıkçılık yapanların sayısının azaldığını belirten Altın, şunları kaydetti:

"Gölde çok büyük sazan, yayın ve turna balıklarının yakalanmasına karşın bu balıkların sayısı iyice azaldı. Bu balıklardan sonra gölde bol miktarda İsrail sazanı çıkmaya başladı. 2011 yılından itibaren Irak'a bol bol İsrail sazanı ihraç ettik ancak bu balık da azalmaya başladı. 2018-2019 sezonunda 290 ton balık aldık. Önceki yıllarda 1000 ton dolayında İsrail sazanı yakalıyorduk. Bu sene neredeyse hiç yok. Gölde şu anda sadece yerli sazan avlayabiliyoruz ki bu da günde 15-20 kilogramı geçmiyor. Balıkçılarımız kilogramını 10 liradan satıyorlar. 50 lirası mazota gider, 100 lira yevmiyeyle evlerine dönüyorlar."

Altın, Kuş Gölü'ne kıyısı olan Gölyaka, Kocagöl, Salur ve Kızıksa mahallelerinde de su ürünleri kooperatiflerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Balıkesir, Bereketli, İsrail, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bandırmalı balıkçılar Kuş Gölü'nde avcılıktan umduklarını bulamadı - Son Dakika Ekonomi


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