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Son Dakika Güncel Bandırmalı muhtarlar bir araya geldi

Bandırmalı muhtarlar bir araya geldi

2 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 54 mahalle muhtarı yemekte bir araya geldi.

Bandırmalı muhtarlar bir araya geldi, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 54 mahalle muhtarı yemekte bir araya geldi.


19 Ekim Muhtarlar günü nedeniyle Bandırma Belediyesi tüm muhtarları kahvaltıda ağırladı. Kahvaltıya İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, 54 mahallenin muhtarı katılımı ile yapılan toplantıda Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun "Göreve gelirken belediyeyi hep beraber yöneteceğiz demiştik. O vesile ile muhtarlar ile iş ortağıyız. Bandırma'nın gelecek vizyonunu hep beraber belirleyeceğiz. Sizler mahallenizin temsilcisiniz. Bize gelmekten, sorunlarınızı iletmekten çekinmeyin. Mahallenize yapılması gereken hizmetler için bizleri yönlendirin. Bizlerde belediyenin olanakları çerçevesinde sizlere hizmet getirelim" dedi.


İlçe Kaymakamı Günhan Yazar'da kısa bir konuşma yaparak muhtarların günlerini kutladı. Yazar "Siz muhtarlar devletin en müşfik elisiniz. Vatandaş ile devlet arasındaki köprü görevini yürütüyorsunuz. Muhtarlara olan ihtiyaç geri planda kalan komşuluklar dolayısıyla daha da artıyor. Bu vesile ile hepinizin muhtarlar gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:28 Kaynak: İHA
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