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Bandırmalı sporculardan Belediye Başkanı Tosun'a ziyaret
6 saat önce
Wushu Kung Fu Federasyonunun düzenlediği Budokaido Kyokushin Ashihara Türkiye Şampiyonasında başarılı olan Bandırma Akademi Gençlik Spor Kulübü sporcuları, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'u ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:54 Kaynak: AA
Wushu Kung Fu Federasyonunun düzenlediği Budokaido Kyokushin Ashihara Türkiye Şampiyonasında başarılı olan Bandırma Akademi Gençlik Spor Kulübü sporcuları, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'u ziyaret etti.
Bandırma Belediyesinden yapılan açıklamada, milli takıma girmeye hak kazanan sporcuları tebrik eden Tosun, onlara hediyeler verdi.
Tosun, sporcuların milli takımda ülkeyi temsil edeceğini belirterek, "Gözleri ve yürekleri pırıl pırıl, yarınları aydınlık olan çocuklarımızın başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Sporcular, gelecek ay Antalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.
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