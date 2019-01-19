Bandırmalılar Öykü Arin İçin Seferber Oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde lösemi hastası minik Öykü Arin için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde lösemi hastası minik Öykü Arin için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.



'Öykü Arin ve Tüm Lösemili Çocuklar İçin Umut Ol' adıyla Türkiye ve yurt dışında başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına Bandırmalılar da destek verdi. Emekçi Kadınlar Platformu tarafından organize edilen bağış kampanyası ile Kızılay'a ait Kan ve kök hücre bağış aracı Cumhuriyet Meydanına geldi. Yüzlerce kişinin yoğun ilgi gösterdiği kampanyada Bandırmalılar minik Öykü Arin ve kök hücre bekleyen tüm hastalar için bağışta bulundular.



Emekçi Kadınlar Platformu Sözcüsü İpek Çetinkuş, düzenlenen kampanya ile ilgili İHA'ya açıklamalarda bulundu. Çetinkuş "Öykü Arin'in ailesinden Bandırma Emekçi Kadın Platformu'na bir talep geldi. Öykü Arin'in çok kısa bir süresi kaldığını ve genetik ikizinin bulunması için böyle bir kampanya düzenleyip düzenleyemeyeceğimizi sordular. Tabiki herşeyden önce bir anneyiz. Herkes kendi evladı yerine koyuyor. Bandırma bu açıdan duyarlı bir yapıya sahip. Kampanyamıza büyük bir destek var. Biz Öykü Arin için bu kampanyayı düzenledik ama sadece Öykü Arin değil kök hücre bekleyen. Sonar var, Bigalı öğretmenimiz İsmail ve daha niceleri var. Bu hastaların hepsine yönelik bu kampanyayı düzenledik. Vatandaşlarımızın sadece Öykü Arin için bağışçı olmalarını istemiyoruz. Eğer kök hücreleri Öykü Arin'e uymuyorsa vazgeçmesinler. Belki bir başkası için uygundur. Çünkü bu kampanyalarda böyle bir handikapta oluyor. Vatandaşımız gelip duyduğu bir isim için bağışçı olduğunu söylüyor. Formlarda böyle bir şey yazmıyor ama biz bağışçı olanlara da durumu anlatıyoruz. O hastaya uymuyor ama farklı bir hastaya uyum sağlayabiliyor. Kızılay bağışçıya geri dönüp, kök hücreniz falanca hastamıza uyuyor, bağışçı olmak istiyor musunuz diye soruyor. Bu koşulda bağışçı olmak istediği hastanın haricinde bir kişiye uygun oluyorsa kök hücresi vazgeçen insanlarımız oluyor. Kimin ne zaman, neye ihtiyacı olacağını bilemeyiz. Bugün Öykü, Sonat, yarın belki de bizler böyle bir hastalığa yakalanabiliriz. Bandırmalılara teşekkür ediyorum. Çok duyarlılar, herkes sosyal medyadan paylaşımını da yaptı" dedi.



Çetinkuş : Kök hücre bağışı ameliyat değildir



Aynı zamanda hemşire olan Çetinkuş, vatandaşlar arasında genelde yanlış anlaşılan kök hücre bağışının herhangi bir ameliyatla, ilgisi bulunmadığını belirterek, "Bağışçıdan ilk etapta 3 tüp kan alınıyor. Bu alınan 3 tüp kanla genetik tarama yapılıyor. Daha sonra eğer uygun donör iseniz 3-4 saatlik süren bir kan alım süreci var. Ameliyat yok, kemikten parça alımı yok, ilik alımı yok. Sizden alınan kan, kök hücrelere ayrılarak hastaya zerk ediliyor. Size hiçbir zararı yok ama sizin kanınızı alan hastaya bir çok faydası var." diye konuştu.



Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde, milyonda 1 ila 9 oranında görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulan Öykü Arin'in kurtulma şansı daha fazla kişinin kök hücre bağışında bulunmasıyla artacak. - BALIKESİR

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