Bandırmaspor: 0-2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Bandırmaspor: 0-2 - Son Dakika Spor

Bandırmaspor: 0-2

6 saat önce

STAT: Niğde 5 ŞubatHAKEMLER: Ömer Tolga(x), Gürcan Dönmez(x), Nurettin Taşkesen(x)NİĞDE ANADOLU FK: Muhammed Taha Tepe (x), Metehan Yılmaz (x), Rıza Efendioğlu (x), Recep Yemişci (x), Ali Mert Aydın (x), Atalay Gürel (x) (Dk.60 Emirhan Özyaşar x), Hüseyin Altuğ Taş (x), Berkin Taşkın (x) (Dk.

Bandırmaspor: 0-2, System.String[]

STAT: Niğde 5 Şubat

HAKEMLER: Ömer Tolga(x), Gürcan Dönmez(x), Nurettin Taşkesen(x)

NİĞDE ANADOLU FK: Muhammed Taha Tepe (x), Metehan Yılmaz (x), Rıza Efendioğlu (x), Recep Yemişci (x), Ali Mert Aydın (x), Atalay Gürel (x) (Dk.60 Emirhan Özyaşar x), Hüseyin Altuğ Taş (x), Berkin Taşkın (x) (Dk.74 Embiya Ayyıldız x), Emir Can Sayar (x), Altar Han Hidayetoğlu (x), Atalay Yıldırım (x) (Dk.84 Hakkı Yıldız x)

BANDIRMASPOR: Hüseyin Akınay (xxx), Fırat Arıkan (xxx), Feyyaz Belen (xxx) (Dk.66 Ali Kucik xx), Tayyib Kanarya xxx), Erkan Taşkıran(xxx), Onur Akbay (xxx), Hüseyin Bak (xxx), Hakan Bilgiç (xxx), Selçuk Alibaz (xxx) (Dk.71 Can Davas xx), İbrahim Sönmez (xxx)(Dk.46 Benhur Keser xx), İrfan Başaran (xxx)

GOLLER: Dk.22 Tayyip Kanarya, Dk.76 Hüseyin Bak (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Tayyip Kanarya (Bandırmaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, 26'ncı hafta mücadelesinde konuk ettiği Bandırmaspor'a 2-0 mağlup oldu.


- Niğde
Rıza Efendioğlu, Muhammed Taha, Mert Aydın, Niğde, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:19 Kaynak: DHA
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