Bandırmaspor 11 oyuncusuyla yeniden anlaştı - Son Dakika

Bandırmaspor 11 oyuncusuyla yeniden anlaştı

Karlahan, daha önce de çıktıkları TFF 1. Lig'de yaptıkları hatalara düşmeyeceklerini vurgulayarak, "Zaten oyunculara sözümüz vardı.

Karlahan, daha önce de çıktıkları TFF 1. Lig'de yaptıkları hatalara düşmeyeceklerini vurgulayarak, "Zaten oyunculara sözümüz vardı. Kalmak isteyenler ile mali konudan anlaşmamız neticesinde 2 yıllık sözleşme imzaladık. İç transferde çalışmalarımızı tamamladıktan sonra dış transfere başlayacağız" dedi.

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Yabancı oyuncu transferinde de Türkiye'de forma giyen 4 oyuncuyla anlaşmak istediklerini belirten Karahan, teknik heyetin raporu doğrultusunda stoper, orta saha ve santrafor mevkilerine yabancı oyuncu alacaklarını dile getirdi.


Bandırmaspor, son iki günde iç transferde takım kaptanı Erkan Taşkıran, kaleci Zülküf Özer, İrfan Başaran, Doğancan Davas, Benhur Keser, Berat Satılmış, Samet Katanalp, Selçuk Alibaz, Feyyaz Belen, Hüseyin Bak ve Sinan Akaydın ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:51 

Son Dakika Spor Bandırmaspor 11 oyuncusuyla yeniden anlaştı - Son Dakika Spor
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