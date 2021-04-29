Bandırmaspor 3 önemli isimle görüşüyor

Geçmişte Fenerbahçe , Çaykur Rizespor , Bursaspor , Karşıyaka , Altay , Orduspor , gibi takımların formasını giyen Layiç, antrenörlük ve futbol gelişim direktörlüğü kariyeri boyunca Pendikspor , Aytemize Alanyaspor, Akhisarspor, Göztepe, Karşıyaka gibi kulüplerde görev aldı.

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