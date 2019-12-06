Son Dakika Haberleri: Bandırmaspor'a 20 bin TL'lik ceza
Son Dakika Spor Bandırmaspor'a 20 bin TL'lik ceza - Son Dakika Spor

Bandırmaspor'a 20 bin TL'lik ceza

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor geçtiğimiz haft asonu sahasında oynadığı Ankara Demirspor maçı sonrasında sevk edildiği TFF Disiplin Kurulu tarafından 20 bin 450 TL para cezasına çarptırıldı.

Bandırmaspor'a 20 bin TL'lik ceza, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor geçtiğimiz haft asonu sahasında oynadığı Ankara Demirspor maçı sonrasında sevk edildiği TFF Disiplin Kurulu tarafından 20 bin 450 TL para cezasına çarptırıldı.


TFF 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor geçtiğimiz haftasonu sahasında oynadığı Ankara Demirspor maçında taraftarın kötü tezahüratı, merdiven boşluklarının açık bırakılmaması, 7 futbolcusunun sarı kart görerek sportmenliğe aykırı hareket olarak değerlendirilmesi gibi 4 ayrı maddeden toplam 20 bin 450 TL cezaya çarptırıldı.


TFF Disiplin Kurulu tarafından Bandırmaspor Ankara Demirspor maçında staddaki merdiven boşluklarının açık bırakılmamasından dolayı 8 bin TL, aynı müsabakada taraftarın kötü ve çirkin tezahüratı ile bu olayın aynı sezon içerisinde 2 kez tekrarlanması neticesinde 4 bin TL, taraftarının sebep olduğu saha olayları yüzünden 6 bin TL ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 2450 TL olmak üzere toplam 20 bin 450 TL para cezasına çarptırılmasına karar verildi. Ligdeki bir çok kulüp gibi maddi sıkıntılarını aşmak ve bunun için kampanyalar düzenlemek isteyen Bandırmaspor'a TFF'den böyle bir cezanın kesilmesi bordo beyazlı camia tarafından tepkiyle karşılandı. - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:32 Kaynak: İHA
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