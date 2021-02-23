Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

TFF 1. Lig'in 23. haftasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, karşılaşmanın hakemlerine tepki gösterdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözeri, 10 kişi ile alınan 1 puanın en az 3 puan kadar değerli olduğunu, oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı kutladığını belirtti.

Takımının son haftalarda hakem hatalarının mağduriyetini yaşadığını savunan Sözeri, kendisinin hakemler hakkında konuşan birisi olmadığını ancak bugünkü karşılaşmada hataların siyah ve beyaz kadar net gözüktüğünü ileri sürdü.

Fatih Terim'in "Konuşunca ceza alıyoruz" söyleminde haklı olduğunu, Merkez Hakem Kuruluna seslendiklerini ifade eden Sözeri, şöyle konuştu:

"Dördüncü hakem Şeref Taşdan'ı ayırıyorum, aslan gibi idare etti. Başka birisi olsa o krizi idare edemezdi. İçerideki hakem triosuna soruyorum. Ben nasıl sarı kart gördüm ' Şimdi iki mi üç mü oldu onu da bilmiyorum. Oyuncum kırmızı kart gördü. Sportif direktörüm nasıl kırmızı kart gördü ' Ben de bu hakemi izleyeceğim. Bakalım ödüllendirilecek mi, dinlendirilecek mi ?

Bir tane hakem arkadaşımız gelecek bütün emeklerimiz heba olacak. İnşallah Caner Ak hoca eve gider maçı izler. Verdiği ve vermediği kararı bir izler. Ondan sonra da 'Ben bunun hesabını öbür dünyada nasıl veririm ?' diye düşünür. Yıllardır teknik adamlık yapıyorum ama ilk kez hakem hakkında konuşuyorum. Rezaleti tüm Türkiye gördü. Ben burada maç sonu hezeyanı ile konuşmuyorum."

Sözeri, takımının maç sonrası hakeme gitmeyerek karakterli bir duruş sergilediğini savunarak, "Bazen bir şey söylememek de en iyi cevaptır." ifadelerini kullandı.

Hamdi Yılmaz: "Son dokunuşları yapamadık"

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz ise iyi pas yaptıklarını, iyi oynadıklarını ancak son dokunuşları iyi yapamadıklarını söyledi.

İkinci yarıda ise hakimiyetlerinde olan bir maçı gol atarak süsleyemediklerini dile getiren Yılmaz, "Bu da puanı iki takıma pay etmiş oldu. Futbolcularım iyi oynadı ama kaybettiğimiz iki puan var. Geçen haftayı da iki takım puansız kapatmıştı. Bundan sonra Samsunspor maçı hazırlıklarına başlayacak ve karşılaşmaları kendi lehimize çevirmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.