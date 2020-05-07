Bandırmaspor As Başkanı Onur Göçmez: "TFF'nin hazırladığı protokolün alt liglerde uygulanması... - Son Dakika
Son Dakika Spor Bandırmaspor As Başkanı Onur Göçmez: 'TFF'nin hazırladığı protokolün alt liglerde uygulanması... - Son Dakika Spor

Bandırmaspor As Başkanı Onur Göçmez: "TFF'nin hazırladığı protokolün alt liglerde uygulanması...

6 saat önce

Bandırmaspor As Başkanı Onur Göçmez, TFF'nin açıkladığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün alt liglerde uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Bandırmaspor As Başkanı Onur Göçmez:

Bandırmaspor As Başkanı Onur Göçmez, TFF'nin açıkladığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün alt liglerde uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi.


Bandırmaspor As Başkanı Onur Göçmez, Türkiye Futbol Federasyonu'nun korona virüs sebebiyle ara verilen liglerin 12 Haziran'dan itibaren kaldığı yerden devam etmesine yönelik verdiği karara tepki gösterdi. Göçmez, "TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 6 haftaya 60 puanla zirvede giren Bandırmaspor liglerin 12 Haziran'da başlayacak olmasından endişeli. TFF tüm liglerin amatörde dahil oynanacağını açıkladı ancak nasıl oynanacağını açıklamadı. Biz birkaç vaka varken ligleri iptal ettik ve doğru bir karardı. Şimdi binlerce vaka var biz sahalara dönüyoruz" dedi.


"TFF'nin hazırladığı protokolün alt liglerde uygulanması mümkün değil"


Alt liglerde teknik imkanların yetersizliğine de değinen Göçmez, "Futbola Dönüş Protokolü yayınlandı. Alt liglerde bunun uygulanamayacağı tüm kulüpler tarafından söylendi. Bu gerçek ile yüzleşmeliyiz. Alt liglerde ne yazık ki endüstriyel futbolun imkanları yok. Alt liglerde statların, antrenman sahalarının, teknik ve altyapı olanakları ne kadar biliniyor emin değilim. Sadece 1 takımı havalimanından otele taşımak için 3 otobüs gerekiyor. 30 futbolcu için 10 soyunma odası gerekiyor. Bu protokol sorumluğu tamamıyla kulüplere ve futbolculara yüklüyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu bu kararın TFF'nin kendi kararı olduğu, görüş ve öneri vermedikleri, kesinlikle bundan sonra olacaklardan sorumlu olmadıklarını belirtiyor. Tüm alt liglerin şu anda başka sorunları da var. Gelirlerimiz sıfırlandı ve ciddi sorumluluklarımız var. TFF'den ödeme alamıyoruz'" diye konuştu.


"Kupayı sahada kaldırmak istiyoruz"


Şampiyonluğu çok istediklerini sözlerine ekleyen Onur Göçmez, "Biz son birkaç gündür konuşulanları değerlendiriyor, tartışıyor ve konuşuyoruz ama bir tarafta da her maçı oynayacakmışız gibi hazırlanıyor ve bu şekilde takımı motive ediyoruz. Ama bir endişemiz de liglerde rekabet ne kadar sağlıklı olacak? İddiası olmayan orta sıralardaki takımlar veya küme düşmesi kesinleşmiş takımlar, kendilerini nasıl ayakta tutacak ve maçlara nasıl motive edecek? Gönlümüz her şeyin normal şartlarda olması ve coşkulu bir biçimde kupayı Bandırma'ya getirmek. Taraftarımızla kutlamak. Biz sezonun ilk maçından bu yana iddiasını ortaya koyan, sezon boyunca liderlik yarışından hiç kopmayan bir takım çizgisindeyiz. 28 maç sonunda lideriz ve kalan 6 maçın dördünü kazandığımızda şampiyonluğu garantiliyoruz. Tabii ki bu emeğimizin karşılığını son maça kadar yaşanan bir heyecanla almak en büyük arzumuz. Biz tarihin en uzun sürdüğü liglerde şampiyon olacağız ve tarihe geçeceğiz" açıklamasını yaptı. - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Dönüş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 04:07 Kaynak: İHA

YORUMLAR

Son Dakika

İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu Ünlü futbolcu, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi         
23:03
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor         
22:46
Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu         
22:41
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu         
22:37
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:43
Ramazan davulcusu Ramazan davulcusu "korona manisi" ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona         
21:40
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı         
21:37
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor         
21:24
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor         
21:19
Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz         
21:19
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi         
21:09
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı         
21:08
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı         
20:56
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir         
20:51
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı         
20:50
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi         
20:44
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:10
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu         
20:04
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü         
19:44
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi         
19:42
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu         
19:41
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi         
19:38
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi         
19:24
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi         
19:21
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti         
19:13
ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi         
19:12
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı         
19:01
Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti         
18:52
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi         
18:33
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü         
18:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 23:04:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bandırmaspor As Başkanı Onur Göçmez: "TFF'nin hazırladığı protokolün alt liglerde uygulanması... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]