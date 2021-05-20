Bandırmaspor Başkanı Göçmez: Gelecek sezon hedefimiz ilk 10

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, 1 Haziran tarihinde yapılacak genel kurul öncesi 2021-2022 sezonunda hedeflerinin ligi ilk 10'da bitirmek olduğunu söyledi.

Bandırmaspor Başkanı Onur Geçmez, 1 Haziran'da düzenlenecek genel kurul öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Göçmez, geride bıraktığımız sezonu değerlendirirken, gelecek sezonda altyapı ve tesisleşme konusuna ağırlık vereceklerini belirtti.

Önümüzdeki sezon hedeflerinin ilk 10 olduğunu da dile getiren Göçmez, "Hedefimiz mali disiplin içerisinde ilk 10, 'Açık ara ligde kalan bir takım' dedik yaptık. Şimdi de hedefimiz ilk 10. 10'uncu demiyorum ama ilk 10. Buna uygun bir takım oluşturacağız. Yukarıdan gelen 4 takımın nasıl geleceğini bilmiyoruz ama çok ciddi bir finansal yükle geliyorlar. 80 milyon, 150 milyon gibi borçlarla geliyorlar ama o borçları kaldıracak yönetim oluşturuyorlar. Kurumlar yardım ediyor, bir ağabey çıkıyor borçları ödüyor, kurumlar destek oluyor ya da organizasyonlar yapıyorlar. Bunları şundan dolayı söylüyorum. Savaşacağımız takımları iyi etüt edin. O yüzden sizlerden ricam, tüm taraftarımızdan tüm şehrimizden; bu sezon hiç olmadığı kadar birleşme zamanı. Hesapları, dertleri tasaları bir kenara atın. Hiç kimsenin karşılıklı bir şekilde mücadele etmesini tasvip etmiyorum, tartışıyorlarsa bunu Bandırma şapkası altında yapmasınlar" dedi."BANDIRMASPOR İÇİN BİRLEŞELİM"

"Bu sene Bandırmaspor'un senesi olması lazım." ifadesini vurgulayan Başkan Göçmez, "Bizim bir mottomuz vardı 'Şehir birleşiyor', Bandırmaspor'a gönül veren herkesin şu anda birleşmesi gerekiyor. Birleşmezseniz kimse bana hesap da sormasın, destek vermezseniz de bana kimse hesap sorması. Bu takım benim değil, küme düşeriz. Sonra yanarı hep birlikte bu kadar basit, sonra tartışacak ortamda bulamayız. Bu takıma herkes sahip çıkacak buradan Belediye Başkanına da Sayın Kaymakamımıza, tüm kamu yetkililerine, özel sektöre, tüm yönetim üyelerine de çağrım şudur; Bandırmaspor için birleşelim güç ortaya koyalım ve bu sezonu da güzel bir başarıyla tamamlayalım. Beni ve yönetim kurulu arkadaşlarımı da yalnız bırakmayın. Bugün itibariyle Bandırmaspor için sezon açılmıştır" ifadelerini kullandı.