BALIKESİR - Bandırmaspor, Boluspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak - Son Dakika

Royal Hastanesi Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, Süper Toto 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacakları Boluspor maçına odaklandıklarını belirterek, karşılaşmaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını dile getirdi.

Kulüp tesislerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Göçmez, tek hedeflerinin, tüm Türkiye tarafından takdirle karşılanan bir takım oluşturmak olduğunu söyledi.

Göçmez, Bandırma'yı güzel bir şekilde temsil etmek istediklerini vurgulayarak, 2-0 kazandıkları Yılport Samsunspor maçının kendilerinde rehavet yaratmaması gerektiğini ifade etti.

Ayakları yere basan bir takım olmaları gerektiğini belirten Göçmez, şunları kaydetti:

"Sakin, mütevazı olacağız. Disiplinden ve aile düzenimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Sürdürülebilir finansal yapımızı koruyacağız ve kaynak yaratan bir yapı olacağız. Tabii ki galibiyetlerden sonra eğleneceğiz, tezahüratlar yapacağız. Henüz bir şey başarmadık, üç puanlı bir sistemde şu anda her şey güzel gidiyor. Şimdi cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız Bolu maçına odaklandık. Bolu maçına da mutlak galibiyetle çıkacağız. Yine de sonuç ne olursa olsun, şunun garantisini veriyorum. Kesinlikle ve kesinlikle asla mücadeleyi bırakmayan güzel futbolun gereğini yapacak bir takımı izleyeceksiniz. Bizim tek hedefimiz bu. Tüm Türkiye tarafından takdirle karşılanan Bandırma şehrini her yerde güzel temsil eden bir takım oluşturacağız."

Göçmez, şu anda futbolculara borçlarının olmadığını da sözlerine ekledi.