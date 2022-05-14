BALIKESİR - Bandırmaspor-Bursaspor maçının ardından - Mustafa Gürsel - Son Dakika
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BALIKESİR - Bandırmaspor-Bursaspor maçının ardından - Mustafa Gürsel

14.05.2022 20:22

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 4-2 yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Yani sonuçta rakibimiz bugün bir alt lige gitti.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 4-2 yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Yani sonuçta rakibimiz bugün bir alt lige gitti. Onlara 'Geçmiş olsun.' diyorum. İnşallah en kısa zamanda Bursaspor takımı, üst liglere çıkacaktır." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, psikolojik baskısı çok ağır olan bir karşılaşmaya çıktıklarını söyledi.

Zor bir maç oynandığını belirten Gürsel, "Maçın da çok konuşulacak bir yanı yok. Yani sonuçta rakibimiz bugün bir alt lige gitti. Onlara 'Geçmiş olsun.' diyorum. İnşallah en kısa zamanda Bursaspor takımı, üst liglere çıkacaktır. Dediğim gibi bugün konuşmak zor. Biz de onların duyguları neyse insanız, biz de aynı duyguları yaşadık ama çocuklar çıktılar işlerini yaptılar." ifadelerini kullandı.

Bu arada basın toplantısına Bursaspor cephesinden kimse katılmadı.

BALIKESİR - Bandırmaspor-Bursaspor maçının ardından - Mustafa Gürsel
BALIKESİR - Bandırmaspor-Bursaspor maçının ardından - Mustafa Gürsel
BALIKESİR - Bandırmaspor-Bursaspor maçının ardından - Mustafa Gürsel
BALIKESİR - Bandırmaspor-Bursaspor maçının ardından - Mustafa Gürsel

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Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bursaspor maçının ardından Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bursaspor maçının ardından Mustafa Gürsel: 'Bursaspor kısa sürede üst liglere çıkacaktır' Mustafa Gürsel: 'Bursaspor kısa sürede üst liglere çıkacaktır'

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Bandırmaspor-Bursaspor maçının ardından - Mustafa Gürsel - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIKESİR - Bandırmaspor-Bursaspor maçının ardından - Mustafa Gürsel - Son Dakika
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