Bandırmaspor'da 2 futbolcu ve 2 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da, 2 futbolcu ve 2 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, son testlerde 2 futbolcu ve 2 kulüp personelinde pozitif bulgulara rastlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Sonuçların ardından ivedilikle gerekli tedbirler alınmış olup, karantina süreci başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
- Kaynak: AA
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