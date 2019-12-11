Bandırmaspor'da 6 futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bandırmaspor'da 6 futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı - Son Dakika Spor

Bandırmaspor'da 6 futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor'da 6 futbolcu, yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.

Bandırmaspor'da 6 futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor'da 6 futbolcu, yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulunun aldığı kararda, profesyonel futbolcularımız Rıza Efendioğlu, Yusuf Akyel, Üstün Bilgi, İbrahim Ak, Oğulcan Şahin ve Hasan Hüseyin Akınay'a devre arası transfer döneminde serbest kalabilmek için, maçlarımız devam ederken şampiyonluk yolundaki takımımızın itibarını zedeleyerek, kulübümüzün mevcut şartlarını düşünmeden, yönetime söz hakkı tanımadan Bandırmaspor'un ara transfer iznini olumsuz etkiyecek şekilde başvurularını ilgili makamlara yapmaları sebebiyle mental ne de fiziksel anlamda şampiyonluk yolundaki takımımıza faydalı olamayacakları düşünülerek süresiz kadro dışı bırakılmalarına ve para cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Açıklamada, oyuncuların antrenman yapacakları saha, saatler ve teknik adamların sözlü ile yazılı olarak tebliğ edildiği bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:42 Kaynak: AA
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