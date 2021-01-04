Bandırmaspor'da Altay maçında abartılı sevinç gösterisinde bulunan personele pirim cezası - Son Dakika

Bandırmaspor'da Altay maçında abartılı sevinç gösterisinde bulunan personele pirim cezası

04.01.2021 22:45
Bandırmaspor'da Altay maçında abartılı sevinç gösterisinde bulunan personele pirim cezası, System.String[]

Royal Hastanesi Bandırmaspor yönetimi, dün oynanan Altay karşılaşmasının son anlarında gelen golün ardından abartılı sevinç gösterisinde bulunan personeline pirim cezası uyguladı.

Royal Hastanesi Bandırmaspor yönetimi, dün oynanan Altay karşılaşmasının son anlarında gelen golün ardından abartılı sevinç gösterisinde bulunan personeline pirim cezası uyguladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, dün yaşanan olumsuz ortamın ardından abartılı gol sevincinde bulunan personel hakkında kulüp disiplin kurulunun toplandığı, teknik heyet raporu ve yapılan tespitlerin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili personelin Altay maçı pirimi dahil olmak üzere 3 maç pirim cezası ve benzeri bir olayın tekrarı halinde iş akdinin feshi kararı kendisine bildirilmiş ayrıca yazılı ihtar cezası verilmiştir. Bu abartılı sevinç gösterisinden dolayı oluşan yanlış anlaşılma ve meydana gelen olaylar sebebiyle kulüp olarak üzüntümüzü açıkça ifade eder Bandırmaspor camiası olarak Altay ile geçmişten gelen dostluğumuzun daha da gelişerek devam etmesini temenni ederiz."

Bandırmaspor, Medya, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bandırmaspor'da Altay maçında abartılı sevinç gösterisinde bulunan personele pirim cezası - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgilili" gönderme: Benim şefim seninkinden daha iyi Alkol aldığı sırada bir anda yere yığılan şahıs, hastanede yaşamını yitirdi Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Kadınlara yönelik sözleri nedeniyle yayıncı kuruluştan kovulan Melih Şendil, D Smart'la anlaştı Kayserispor, Chelsea efsanesi Dan Petrescu'yu takımın başına getirdi TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 13 bin 695 yeni vaka tespit edildi Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı erkek cansız bedeni buldu
Sürücü kursları yüz yüze eğitime geçiyor Sürücü kursları yüz yüze eğitime geçiyor         
22:48
İki otomotiv devi Fiat ve Peugeot birleşiyor İki otomotiv devi Fiat ve Peugeot birleşiyor         
22:23
Portekiz'de koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı öldü Portekiz'de koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı öldü         
21:58
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman yangını çıktı FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman yangını çıktı         
21:45
Suudi Arabistan ile Katar arasındaki sınırların açılması için anlaşmaya varıldı Suudi Arabistan ile Katar arasındaki sınırların açılması için anlaşmaya varıldı         
21:37
Sorunlarla başı dertte olan Exxen'de bir hata daha! BluTV'nin sözleşmesini kopyalamışlar Sorunlarla başı dertte olan Exxen'de bir hata daha! BluTV'nin sözleşmesini kopyalamışlar         
21:04
Rus Barış Gücü askeri haddini aştı! Ermenilere açıkça destek mesajı gönderdi Rus Barış Gücü askeri haddini aştı! Ermenilere açıkça destek mesajı gönderdi         
20:25
Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı         
19:18
Şeyma, Şeyma, "Aman nazar değmesin" notuyla yeni aşkıyla dudak dudağa pozunu paylaştı         
17:36
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
"Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti         
14:31
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı         
12:43
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 22:59:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bandırmaspor'da Altay maçında abartılı sevinç gösterisinde bulunan personele pirim cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei