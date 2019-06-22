Son Dakika Haberleri: Bandırmaspor'da başkanlığa Göksel Karlahan seçildi
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Bandırmaspor'da başkanlığa Göksel Karlahan seçildi

22 dakika önce

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da başkanlığa Göksel Karlahan seçildi.

Bandırmaspor'da başkanlığa Göksel Karlahan seçildi, System.String[]
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da başkanlığa Göksel Karlahan seçildi.

Bandırmaspor'da kongreye tek aday olarak giren Göksel Karlahan'ın yönetim kurulu ekibinde Onur Göçmez, Serdar Kuter, Emre Ertürk, Merve Kınık Öztürk, Yunus Emre Karahan, Mustafa Der, Özgür Kızıllar, Mülkü İnci, Özgün Eren, Namık Havutça, Mücahit Çarıkçıoğlu, Soner Koçoğlu ve Mehmet Özbay gibi isimler var. Olağan Genel Kurulda konuşan Başkan Göksel Karlahan, kulübün toplam borcunun 18 milyon 109 bin 98 TL olduğunu söyledi. Bu yıl hedeflerinin şampiyonluk olduğunu açıklayan Karlahan, "Bu yıl inşallah hep beraber şampiyonlukların sefasını süreceğiz" dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ise konuşmasında, yerel yönetim olarak Göksel Karlahan ve ekibine gerekli desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi. Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez kulübün Asbaşkanı oldu. Göçmez mali disiplin ve denetimin önemine vurgu yaptı. Onur Göçmez, yeni dönemde kurumsallaşma ve öz kaynak kullanımına dikkat edeceklerini söyledi. Asbaşkan Onur Göçmez, "Tüm paydaşların desteğiyle sezon sonu şampiyonluğu yakalayacağız" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:23 Kaynak: İHA
Kınık, Spor
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