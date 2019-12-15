Bandırmaspor'da Batuhan ile ipler koptu - Son Dakika
Son Dakika Spor Bandırmaspor'da Batuhan ile ipler koptu - Son Dakika Spor

Bandırmaspor'da Batuhan ile ipler koptu

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor'da yönetim, takımdan ayrılmak istediğini bildiren Batuhan Karadeniz ile ipleri kopardı.

Bandırmaspor'da Batuhan ile ipler koptu, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor'da yönetim, takımdan ayrılmak istediğini bildiren Batuhan Karadeniz ile ipleri kopardı.


Bandırmaspor'a geçtiğimiz sezon devre arasında bedelsiz olarak transfer olan ve 2019-2020 futbol sezonu için de bordo-beyazlılara "Devam" diyen Batuhan Karadeniz, yönetime devre arasında ayrılmak istediğini bildirdi. Konu hakkında Etimesgut Belediyespor maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Basın Sözcüsü Namık Havutça, "Önemli Etimesgut maçımız öncesinde ilk 11'de ismini görmeyen profesyonel futbolcumuz Batuhan Karadeniz 18 kişilik maç kadrosunda olmak istemediğini belirterek 14 Aralık 2019 tarihinde kamptan ayrılmıştır. Ayrıca aynı gece de Kulüp Başkanımız Göksel Karlahan'ı arayarak kendi isteği ile Bandırmaspor'dan ayrılmak istediğini de belirtmiştir" dedi.


Havutça açıklamasının devamında "Olay bundan ibaret olup Yönetim Kurulu'nun veya hocamızın kadro dışı bırakma gibi bir durum yaşanmamıştır. Bu ve buna benzer haberler tamamen asılsız olup şer odaklarının Bandırmaspor'un başarısızlığından nemalananların tekrar geri döndüğünün sinyalidir" dedi.


Kulüp bulması için izin verildi


Bandırmaspor Basın Sözcüsü Namık Havutça açıklamasında, Batuhan Karadeniz'e ikinci yarı kamp başlangıcına kadar kulüp bulması için izin verildiğini ifade ederek, "Yönetim Kurulu olarak aldığımız karar gereği Batuhan Karadeniz'in kulübümüzden ayrılma isteğine profesyonel ve kurumsallık çerçevesinde bakılarak belirleyeceğimiz koşulların oluşması şartı ile olumlu cevap verilmiş ve kendisine bu şartları sağlayacak kulüp bulması için de ikinci yarı kamp başlangıcına kadar izin verilmiştir. Profesyonel ve kurumsal bir kulüp olarak Bandırmaspor menfaatlerine uygun her teklife açık olduğumuzu ve değerlendireceğimizi belirtmek isteriz" diye konuştu.


Yeteneğinin yanı sıra açıklamaları ve saha dışı olaylarıyla gündeme gelen Batuhan, Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Sivasspor gibi Süper Lig takımlarının yanı sıra yurt dışında FC St. Gallen forması da giymişti. - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Batuhan Karadeniz, Namık Havutça, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:17 Kaynak: İHA
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