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Bandırmaspor'da batuhan karadeniz fırtınası

22 dakika önce

BANDIRMA / DHATFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Bandırmaspor, 8'inci hafta maçında sahasında Sakaryaspor'u 3-0 yenerek puanını 16'ya çıkardı.

Bandırmaspor'da batuhan karadeniz fırtınası, System.String[]

BANDIRMA/ DHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Bandırmaspor, 8'inci hafta maçında sahasında Sakaryaspor'u 3-0 yenerek puanını 16'ya çıkardı. Batuhan Karadeniz 2 golle yıldızlaşırken, bu sezon gol sayısını da 4'e çıkardı. İkinci yarı oyuna girdikten sonra 1 gol bulan Benhur Keser de bu sezonki 4'üncü golüne imza attı.

BANDIRMASPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Bu arada Bandırmaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yenilgisiz tek takım olarak yoluna devam ediyor. 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan Marmara ekibi, haftayı 16 puanla 3'üncü sırada tamamladı.

Bordo beyazlı takımın teknik direktörü Serdar Bozkurt, 4 haftalık zorlu periyodu galibiyetle kapattıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Sakaryaspor'u iyi analiz ettik. Takımımız her hafta oyun olarak üzerine koyarak ilerliyor. Eksiklerimizi gideriyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Bunun karşılığını da sahada alıyoruz. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Taraftarımız bize destek olmaya devam etsin. Onları sezon sonunda mutlu edeceğiz" dedi.


Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor, Bandırma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:15 Kaynak: DHA
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