Son Dakika Haberleri: Bandırmaspor'da Batuhan Karadeniz fırtınası devam ediyor!
Son Dakika Spor Bandırmaspor'da Batuhan Karadeniz fırtınası devam ediyor!

Bandırmaspor'da Batuhan Karadeniz fırtınası devam ediyor!

44 dakika önce

Bandırmaspor, Sakaryaspor'u 3-0 yenerek puanını 16'ya çıkarttı.

Bandırmaspor'da Batuhan Karadeniz fırtınası devam ediyor!, System.String[]

Bandırmaspor, Sakaryaspor'u 3-0 yenerek puanını 16'ya çıkarttı. Batuhan Karadeniz de 2 golle yıldızlaşırken, bu sezon gol sayısını da 4'e çıkardı.


BANDIRMASPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR


Bu arada Bandırmaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yenilgisiz tek takım olarak yoluna devam ediyor. 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan Marmara ekibi, haftayı 16 puanla 3'üncü sırada tamamladı.


Bordo beyazlı takımın teknik direktörü Serdar Bozkurt, 4 haftalık zorlu periyodu galibiyetle kapattıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Sakaryaspor'u iyi analiz ettik. Takımımız her hafta oyun olarak üzerine koyarak ilerliyor. Eksiklerimizi gideriyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Bunun karşılığını da sahada alıyoruz. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Taraftarımız bize destek olmaya devam etsin. Onları sezon sonunda mutlu edeceğiz" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:32 
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