Bandırmaspor'da eski başkan Erhan Elmastaş'ın kulüp üyeliği düşürüldü - Son Dakika
Son Dakika Spor Bandırmaspor'da eski başkan Erhan Elmastaş'ın kulüp üyeliği düşürüldü - Son Dakika Spor

Bandırmaspor'da eski başkan Erhan Elmastaş'ın kulüp üyeliği düşürüldü

6 saat önce

BANDIRMA / DHATFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 7 hafta kala en yakın rakibinin 3 puan önünde lider olan Bandırmaspor'da eski başkanlardan Erhan Elmastaş'a tepkiler artıyor.

Bandırmaspor'da eski başkan Erhan Elmastaş'ın kulüp üyeliği düşürüldü, System.String[]

BANDIRMA/ DHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 7 hafta kala en yakın rakibinin 3 puan önünde lider olan Bandırmaspor'da eski başkanlardan Erhan Elmastaş'a tepkiler artıyor. 2015 - 2019 yılları arasında başkanlık yapan Elmastaş, kulüpten alacaklarına yönelik haciz işlemi başlattı. Bandırmaspor yönetiminden sosyal medya aracılığı ile yapılan açıklamada, haciz işleminin bütün banka hesaplarına, sms gelirlerine, araçlara ve tüm gelir kalemlerine yönelik olduğu vurgulandı.

Bandırmaspor Kulüp Başkanı Göksel Karlahan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu haciz meselesini Bandırma'da duymayan yok. Sezon başında hedefimiz olan şampiyonluk yolundan sapmadık. Kalan 7 haftada bu yarışın önünde lider olarak bulunmaktayız. Maalesef malum kişi olarak adlandırdığımız arkadaşın, sanki şampiyonluğumuzu engellemek maksadıyla kulübümüze haciz getirmesi, Bandırma halkında ve bizde çok büyük şok etkisi oluşturdu. Mantık olarak düşünürseniz, Bandırmaspor'un şampiyonluğu, kendi alacakları için de, şehrimiz için de olumlu bir konu. Şu anda bizim TFF 2. Lig'de gelirlerimiz 2,5 - 3 milyon TL, ama TFF 1. Lig'e çıkarsak bu oran 15 milyon TL'ye yükselecek. Bu kime yarar? Eğer Bandırmaspor velev ki bu olaylardan etkilendi, şampiyon olamadı, bunun sonu ne olur? Ne futbolcu, ne biz, kimin alacağı varsa tek para alamaz ve takım amatöre düşer. Allah korusun. Bu malum kişinin yaptığı bu hareketi esefle kınıyoruz" dedi.

Bu gelişmeler üzerine yönetim kurulu kararıyla Erhan Elmastaş'ın Bandırmaspor üyeliği düşürüldü.

Elmastaş'ın kulüp otoparklarından ücretsiz yararlanması da engellendi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Bandırma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:19 Kaynak: DHA
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