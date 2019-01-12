Bandırmaspor'da Hedef "Dörtte Dört"

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2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un Asbaşkanı Bayram Özdemir
, ikinci yarı maçlarına "dörtte dört" galibiyetle girmeyi hedeflediklerini belirtti.
Özdemir, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, takımın son durumu hakkında bilgi verdi.
Devre arası transferleri ile güçlü bir takım olduklarını dile getiren Özdemir, "Hazırlık kampına Galatasaray
'dan kiralık olarak kadromuza kattığımız Birhan Vatansever de katılmıştı. Ancak bu futbolcu, 'Burada istediğim havayı, adaptasyonu ve konsantrasyonu yakalayamadım. Kötü bir sezon geçirmek istemiyorum' deyip ayrılmak istediğini bildirince kendisiyle yollarımızı ayırdık. Bu oyuncunun yerine yine onun kalitesinde başka bir transfer yapma sözünü veriyoruz." diye konuştu.
Özdemir, şöyle devam etti:
"İkinci yarı maçlarına 'dörtte dört' galibiyetle girmeyi hedefliyoruz. Sezonun ilk maçı olan Kahramanmaraşspor
deplasmanına tüm yönetim kurulu ile gideceğiz. Takımımız, Kahramanmaraşspor deplasmanına cuma sabahı hareket ederek, maçın oynanacağı pazar gününe kadar hazırlıklarını orada sürdürecek."