Son Dakika Haberleri: Bandırmaspor'da Hedef "Dörtte Dört"

Bandırmaspor'da Hedef "Dörtte Dört"

1 saat önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un Asbaşkanı Bayram Özdemir, ikinci yarı maçlarına "dörtte dört" galibiyetle girmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bandırmaspor'da Hedef
TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un Asbaşkanı Bayram Özdemir, ikinci yarı maçlarına "dörtte dört" galibiyetle girmeyi hedeflediklerini belirtti.

Özdemir, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, takımın son durumu hakkında bilgi verdi.

Devre arası transferleri ile güçlü bir takım olduklarını dile getiren Özdemir, "Hazırlık kampına Galatasaray'dan kiralık olarak kadromuza kattığımız Birhan Vatansever de katılmıştı. Ancak bu futbolcu, 'Burada istediğim havayı, adaptasyonu ve konsantrasyonu yakalayamadım. Kötü bir sezon geçirmek istemiyorum' deyip ayrılmak istediğini bildirince kendisiyle yollarımızı ayırdık. Bu oyuncunun yerine yine onun kalitesinde başka bir transfer yapma sözünü veriyoruz." diye konuştu.

Özdemir, şöyle devam etti:

"İkinci yarı maçlarına 'dörtte dört' galibiyetle girmeyi hedefliyoruz. Sezonun ilk maçı olan Kahramanmaraşspor deplasmanına tüm yönetim kurulu ile gideceğiz. Takımımız, Kahramanmaraşspor deplasmanına cuma sabahı hareket ederek, maçın oynanacağı pazar gününe kadar hazırlıklarını orada sürdürecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:18 Kaynak: AA

Galatasaray, Bayram Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü: Galatasaray'ın Aldığı Marcao'yu Bize 300 Bin Euroya Teklif Ettiler Fransız Devi PSG, Galatasaray'ın 31 Yaşındaki Oyuncusu Fernando Reges'i Gündemine Aldı

Galatasaray Tribünün Sevilen İsimlerinden Tuncay Süt Unutulmadı! Galatasaray, Marsilya Forması Giyen Clinton N'jie'yi Gözüne Kestirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 12:57:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bandırmaspor'da Hedef "Dörtte Dört"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]