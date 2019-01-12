Son Dakika Haberleri: Bandırmaspor'da Hedef "Dörtte Dört"

Bandırmaspor'da Hedef "Dörtte Dört"

1 saat önce

Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Bayram Özdemir, ikinci yarıya "dörtte dört" galibiyetle başlamayı hedeflediklerini belirtti.

Bandırmaspor'da Hedef
Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Bayram Özdemir, ikinci yarıya "dörtte dört" galibiyetle başlamayı hedeflediklerini belirtti.

Özdemir, düzenlediği basın toplantısında, takımın son durumu hakkında bilgi verdi.

Devre arası transferleri ile güçlü bir takım olduklarını dile getiren Özdemir, "Hazırlık kampına Galatasaray'dan kiralık olarak kadromuza kattığımız Birhan Vatansever de katılmıştı. Ancak bu futbolcu, 'Burada istediğim havayı, adaptasyonu ve konsantrasyonu yakalayamadım. Kötü bir sezon geçirmek istemiyorum' deyip ayrılmak istediğini bildirince kendisiyle yollarımızı ayırdık. Bu oyuncunun yerine yine onun kalitesinde başka bir transfer yapma sözünü veriyoruz." diye konuştu.

Özdemir, ikinci yarıya "dörtte dört" galibiyetle başlamayı hedeflediklerini belirterek "Sezonun ilk maçı olan Kahramanmaraşspor deplasmanına tüm yönetim kurulu ile gideceğiz. Takımımız deplasmana cuma sabahı hareket ederek, maçın oynanacağı pazar gününe kadar hazırlıklarını orada sürdürecek." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:28 Kaynak: AA

Galatasaray, Bayram Özdemir, Spor
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