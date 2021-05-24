Bandırmaspor'da Mehmet Yiğit ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da Mehmet Yiğit ile yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da Mehmet Yiğit ile yollar ayrıldı. Bandırmaspor'da 2021-22 futbol sezonu planlamaları başladı. Öncelikle iç transferde hızlı bir şekilde yol almayı hedefleyen bordo beyazlılarda bu doğrultuda takıma ilk veda eden isim Mehmet Yiğit oldu. Kulüple sözleşmesi sona eren başarılı stoperin yeni sezonda bordo beyazlı kadroda yer almayacağı açıklandı. Bandırmaspor Kulübü gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz ile sözleşmesi sona eren değerli futbolcumuz Mehmet Yiğit'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - BALIKESİR

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