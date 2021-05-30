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Bandırmaspor'da Onur Göçmez, adaylıktan vazgeçti - Son Dakika

Bandırmaspor'da Onur Göçmez, adaylıktan vazgeçti

30.05.2021 23:42
Bandırmaspor'da Onur Göçmez, adaylıktan vazgeçti, System.String[]

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da 8 Haziran'da yapılacak kongrede başkanlığa aday olduğunu daha önce açıklayan Onur Göçmez, kararından vazgeçerek aday olmayacağını açıkladı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırma spor'da 8 Haziran'da yapılacak kongrede başkanlığa aday olduğunu daha önce açıklayan Onur Göçmez, kararından vazgeçerek aday olmayacağını açıkladı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da Başkan Onur Göçmez, 8 Haziran'daki kongre için daha önceden açıkladığı başkan adaylığı kararını değiştirerek aday olmayacağını açıkladı. Başkan Göçmez konuyla ilgili veda niteliğinde yazılı bir açıklamada bulundu. Başkan Göçmez açıklamasında, "Ben Onur Göçmez olarak, 17 Kasım 2018'den bugüne kadar Sportif Direktör, Asbaşkan ve Başkan olarak bu şanlı armanın altında arkadaşlarımla tek bir hedef için mücadele ettim. Göreve geldiğimde 3. Lig'e düşmesine kesin gözle bakılan bir takım vardı. Önce 2. Lig'de kaldık. Takımımız bir sonraki sene stratejik yönetim başarısı ile TFF 2. Lig'de tarihinde ilk kez şampiyon oldu. TFF 1 . Lig'de tarihinde ikinci defa mücadele eden takımımız yine tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de kaldı. Hem de haftalarca önce. 'Söz verdiğim' gibi. Oynadığı futbol ve önemli transferler ile Türk futbol dünyasının dikkatini çekti. Şu anda geldiğiniz noktada sportif başarıların yanı sıra, ilk yerel firma isim sponsorluğu, tesisleşme çalışması, modern idman sahası, ulusal basındaki yeri, altyapı yatırımları, borç yönetimi ile bölgede güçlü bir takım hüvviyetine kavuşmuş şehrin en güçlü spor ve sosyal markası konumuna geldi" dedi.

" Hep bir umut hep bir hayal ile yaşadım"

Hep bir umut hep bir hayal ile yaşadığını ifade eden Başkan Onur Göçmez açıklamasının devamında, "Bir hayalimiz var ile başladığımız ligde şampiyon olduk. Açık ara ligde kalacağız parolamız ile çıktığımız yolda TFF 1. Ligi 11. sırada tamamladık. Göreve geldiğimizde TFF 2. Lig'in son sırasında 30 Milyon TL'ye yakın borcu olan bir kulüp vardı. 6 Milyon TL'ye yakın sadece geçmişe ait futbolcu borcu, 2.5 milyon TL'ye yakın eski başkanların borcu ödendi. Pandemi sebebi ile otopark gelirleri başta olmak üzere birçok önemli gelir kalemlerinin olmadığı bir dönem sonrası 1 Şampiyonluk ve TFF 1. Lig'de bir takım bırakıyorum. Bu başarıların yakalanması için bir taraftan ciddi harcamalar yapılırken bir yandan da sıkı bir bütçe disiplini sağladım. Yapımız çok büyüdü. Borç ise 25 milyon TL seviyesine getirildi. Gerek sezon içinde gerekse sezon bitince aday olmayacağımı her seferinde şehrin ileri gelenlerine (dinamiklerine) her defasında söyledim, şehrin tek çatı altında birleşmesi gerektiğini, kırgınlıkların bırakılıp şehirden ekmek kazanan firmaların, Bandırmaspor sayesinde gerek siyasal gerek sivil toplum kuruluşlarında görev alan, oy kazanan insanların bir güç olarak birleşmesinin her zaman altını çizdim. Ancak bunu tüm uğraşmalarıma ve uyarılarıma rağmen başaramadım. Ama bir türlü inancımdan da sevdamdan da vazgeçmedim, vazgeçemedim. Hep bir umut hep bir hayal ile yaşadım ve 26 Mart 2021'de basın toplantısında şehir dinamiklerinden destek istedim, 15 Nisan 2021 tarihli basın toplantısında ayrılmak istediğimi açıklamak için kürsüye çıktım. Ama beni dinlemeye gelen taraftarımızın gözlerine bakınca gördüğüm umut ve lüzum üzerine 'Adayım ama güçlü bir yönetim ve güçlü bir destek' şartımı vurguladım. 20 Mayıs 2021 tarihindeki basın toplantısı ile de bir umut ile hayallerimizle çıktık yine yola" diye konuştu.

"Maalesef anladım ki bu sevdayı yaşayan çok az kişiyiz"

Gelinen noktada finansal yapının ve organizasyonun bir kaç kişi tarafından karşılanamayacağını ifade eden Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, "Bandırmaspor çok büyük bir camia ve çok güçlü bir kültürdür. Bize bırakılan miras, çocuklarımızın geleceğidir. Hiçbir zaman bu felsefeden uzaklaşmadan görevimi büyük bir aşk ve sevda ile yerine getirdim. Ancak maalesef anladım ki bu sevdayı yaşayan çok az kişiyiz. Gelinen noktada bu finansal yapı ve bu büyük organizasyon bir kaç kişi tarafından karşılanamaz. Hedeflediğimiz gelir seviyesi ve projeler ne yazık ki zamanında oluşmadı ve süreç daha zorlu hale geldi. Bizlerin varlığının zarar, değişimin ise şart olduğu görüşü tarafımda oluştu. İlk günden bugüne kadar reklam, koltuk, siyasi çıkar peşinde hiçbir zaman olmadım, bunu defalarca söyledim. Bu şanlı camiaya verdiğim tüm sözlerimi tutarak, her kuruşuna sahip çıkarak, armayı her zaman herkesin üzerine koyarak tertemiz şekilde gurur duyduğum bir tablo ile görevimi bırakıyorum. 2020-21 sezonu ile sözleşmesi biten futbolcuların kalan ödemeleri tarafımca ödenecek ve transfere engel olacak hiçbir sözleşme bırakılmayacaktır. Bundan sonraki süreçte Bandırmaspor'un sahipsiz kalmayacağını, benden sonra belediye, sivil toplum kuruluşları, şehirde yerleşik firmalar benim yapmak istediğim ama bir türlü yapamadığım şekilde birleşerek bizden daha iyi bir yönetimi başa getirerek kulübümüzü daha iyi yerlere taşıyacağını biliyor veya umut ediyorum. Her basın toplantısında da ifade ettiğim gibi asla pişmanlığım yok ama kırgınlığım çok. Bandırmaspor taraftarı beni asla yalnız bırakmadı ve bugüne kadar sadece onların ruhu ile bu görevi yerine getirdim. Ancak gelinen noktada yeterli destek alamamam, iş hayatımdaki yoğunluğum, gerekli finansal yapıyı kuramamam sebebi ile taraftarın ilk gün dediği gibi 'Çerkes Onur' olarak gerçek yerim olan tribünlere geri dönüyorum. Bu vedamın umarım şehrin dinamiklerinin bu büyük arma altında birleşmesi ve hareket etmesi için bir gerekçe olur. Beni asla yalnız bırakmayan yönetim kurulu üyelerime, kulüp çalışanlarıma, futbolcularıma, teknik heyete, sponsorlarımıza, reklam veren firmalarımıza ve Büyük Bandırmaspor Taraftarına saygı ve şükranlarımı iletirim" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Bandırmaspor'da Onur Göçmez, adaylıktan vazgeçti

Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Türk Lirası, Haziran, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bandırmaspor'da Onur Göçmez, adaylıktan vazgeçti - Son Dakika Spor


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