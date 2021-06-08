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SPOR Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan - Son Dakika

SPOR Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan

08.06.2021 20:51

SPOR Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkanTufan DALGIÇ / BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - Bandırmaspor'un tek liste ile gidilen seçimli olağan genel kurulunda Onur Göçmez tekrar başkan seçildi.

SPOR Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan

Tufan DALGIÇ/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - Bandırmaspor'un tek liste ile gidilen seçimli olağan genel kurulunda Onur Göçmez tekrar başkan seçildi. 330 delegenin katıldığı genel kurulda tüzük değişikliğine de gidilerek yöneticisi sayısı 18+1 şekline güncellendi. Faaliyet ve denetim raporlarının okunarak ayrı ayrı ibra edildiği kongrede Bandırmaspor'un güncel borcunun 29 milyon 100 bin lira olduğu açıklandı.

Kongrenin yapıldığı Barış Manço Kültür Merkezi önünde kalabalık bir taraftar grubu tarafından sloganlar ve meşalelerle karşılanan başkan Onur Göçmez, kongrede yaptığı konuşmada birlik beraberlik vurgusu yaparak destek çağrısında bulundu Göçmez, 'Yapmamız gereken tek şey birlik ve beraberlik içerisinde birçok sıkıntıyı, dertleri, kırgınlıkları bir kenara bırakarak mücadele etmemiz gereken sezon bu sezondu. Yeni sezonun listesine baktığınız zaman karşılaşacağımız takımlar Süper Lig seviyesinde bir şekilde desteklenen, başka organizasyonlar içinde güzel sonuçlar çıkartan yapılar. Bizim Bandırmaspor'a olan sevdamız her şeyin daha üzerinde bugün görüyorum ki hepimiz Bandırmaspor için toplanmışız. Benim bazen gelgitlerim oluyor inanın bu işi duygusuyla yapıyoruz. Eğer profesyonel yapıyor olsak bugün 3. Lig'deydik. Duygusal yaptığımız, savaşı ve mücadeleyi bırakmadığımız için şu an da 1. Lig'deyiz. 1. Lig'de olmanın en anlama geldiğini değerli taraftar çok iyi biliyor ve futbolu anlayanlar çok iyi biliyor. Güzel bir sezona başlayacağız, hocamızla da anlaştık. Heyecan içinde olan, dinamik genç, koşan ve önümüzdeki yılın da takımını oluşturacak, güzel bir takım olacak. Başarı görecelidir. Nereye gider ne olur' Bu tamamen ekonomiyle de alakaldı ama asla vazgeçmeyeceğiz? dedi.

Her zaman Bandırmaspor'un yanında olduklarına dikkat çeken Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, 'Verilmiş tutacağımız sözler var. Bandırmaspor şehrimizin kıymetlisi o yüzden sahip çıkalım. Herkesi buradan sahip çıkmaya davet ediyorum. Daha güzel işler yapacağız, daha iyi yerlerde göreceğiz. Bütçeyi planyasını birçok kısmını yaptık. Oyuncularla ilgili de arkadaşlarımız birçok güzel işler yapıyor. Genel kurulumuzun Bandırma'ya ve Bandırmaspor'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Biz Bandırma Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız ve sizi destekleyeceğiz' diye konuştu.

Tek liste ile gidilen seçimleri Onur Göçmez ve yönetim kurlu listesi kazandı. Öte yandan teknik direktörlük için Mustafa Gürsel ile anlaşan bordo-beyazlı ekip, yarın başkan Onur Göçmez'in de katılımıyla yeni hocasıyla imza töreni düzenleyecek.

SPOR Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan
SPOR Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan
SPOR Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan
SPOR Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan
SPOR Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan
SPOR Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan
SPOR Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan
SPOR Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan
SPOR Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan

Bandırmaspor, Barış Manço, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan - Son Dakika Spor


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