Bandırmaspor'da şampiyonluk için geri sayım - Son Dakika
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Bandırmaspor'da şampiyonluk için geri sayım

10 dakika önce

BANDIRMA / DHATFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bandırmaspor, 28'inci haftada Bodrumspor'u deplasmanda Tayyib Kanarya'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

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BANDIRMA/ DHA

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bandırmaspor, 28'inci haftada Bodrumspor'u deplasmanda Tayyib Kanarya'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Puanını 60'a çıkaran bordo beyazlılar, en yakını rakibi Ankara Demirspor'un 3 puan önünde liderliğini korudu. Bu sezon 22 maçta 20 gole ulaşan Tayyib Kanarya, gol krallığında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

"KALİTE FARKIMIZI ORTAYA KOYARAK KAZANMASINI BİLDİK"

Şampiyonluk yolunda çok önemli ve zorlu bir deplasmanı kayıpsız atlattıklarını belirten Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, "Rakip takımın çok motive ve istekli olacağını biliyorduk, ligde iddiaları olmamasına rağmen lideri yenmek istekleri kadar doğal bir şey olamaz. Oyuna iyi başlayamadık, ikinci yarı son yarım saat yapılan değişiklikler sonrası oyuna bütün ağırlığımızı koyduk ve kazandık. Öne geçtikten sonra fark yapacak pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik. Sahanın suni çim olması ve havanın sıcak olması oyunun bazı bölümlerinde bizi etkilese de gerçek gücümüzü sahaya yansıttığımız dakikalarda kalite farkımızı ortaya koyarak kazanmasını bildik. Bundan sonraki bütün maçların aynı zorlukla geçeceğini biliyoruz. Biz de çalışmalarımızı bu yönde yaparak mutlu sona ulaşmak istiyoruz" dedi.

"İNSAN SAĞLIĞI İÇİN ALINACAK HER ÖNLEMİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez de alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk ve bundan sonra her maçın ve sürecin daha da zor olacağını biliyoruz. Öncelikle teknik heyeti ve futbolcularımızı verdikleri mücadeleden ve kazanma hırsından dolayı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

İnsan sağlığı için alınan her önlemi destekleyeceklerini dile getiren Onur Göçmez, "Eğer erteleme kararı alınır ise bu karar bizlerin motivasyonunu kesinlikle bozmayacak, aksine futbolcumuzu taraftarımızla hınca hınç dolu stadımızda kupa kaldırma sevincini yaşayacağı için daha da motive edecektir. Spora hizmet veren kuruluşlar olarak en büyük görevimiz, toplumun sağlığına zarar verecek hiç bir eylemde bulunmamaktır. Ülkemizin bu virüs salgınından en kısa zamanda ve en az zararla kurtulacağına ve bu konuda da devlet otorite ve kurumlarımızın her türlü önlemi aldıklarına da inancımız tamdır" şeklinde konuştu.


Ankara Demirspor, Bandırma, DHA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:55 Kaynak: DHA
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