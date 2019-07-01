Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt dönemi
2 saat önce
TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da Ramazan Kurşunlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serdar Bozkurt getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:50 Kaynak: AA
TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da Ramazan Kurşunlu
'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serdar Bozkurt
getirildi.
Bordo-beyazlı kulübün başkanı Göksel Karlahan, transfer komitesinin geçen sezon Sarıyer
'de görev yapan Serdar Bozkurt ile görüştükten sonra kulüp binasında 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Bozkurt'un genç, dinamik, hedefi olan bir teknik direktör olduğunu belirten Karlahan, "Onun için kendisiyle çalışmaya karar verdik. Bandırmaspor'a çok şeyler kazandıracağına inanıyoruz." dedi.
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