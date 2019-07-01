Son Dakika Haberleri: Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt dönemi
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Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt dönemi

2 saat önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da Ramazan Kurşunlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serdar Bozkurt getirildi.

Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt dönemi, System.String[]
TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da Ramazan Kurşunlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serdar Bozkurt getirildi.
Bordo-beyazlı kulübün başkanı Göksel Karlahan, transfer komitesinin geçen sezon Sarıyer'de görev yapan Serdar Bozkurt ile görüştükten sonra kulüp binasında 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Bozkurt'un genç, dinamik, hedefi olan bir teknik direktör olduğunu belirten Karlahan, "Onun için kendisiyle çalışmaya karar verdik. Bandırmaspor'a çok şeyler kazandıracağına inanıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:50 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Serdar Bozkurt, Kurşunlu, Spor
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