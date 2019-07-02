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Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt dönemi

5 dakika önce

TFF 2'nci Lig takımlarından Bandırmaspor'da teknik direktörlüğe Serdar Bozkurt getirildi.

Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt dönemi, System.String[]
TFF 2'nci Lig takımlarından Bandırmaspor'da teknik direktörlüğe Serdar Bozkurt getirildi. Bozkurt'la 1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-beyazlı takımda hedef, şampiyonluk.
Serdar Bozkurt, antrenörlük kariyerine 2008 yılında Ankara Demirspor'da başladı. Bozkurt, 3 yıl Ankara Demirspor'da görev yaptıktan sonra yine bir başkent ekibi olan Kızılcahamam Spor ile anlaştı. Serdar Bozkurt, 2014'te kariyerine başladığı Ankara Demirspor'a bu sefer teknik direktör olarak geri döndü. Kulüpte bir sezon görev yapan Bozkurt, daha sonra Çorum Belediyespor ve ardından Sivas Belediyespor'u çalıştırdı. Geçen sezon Sarıyer'de görev yapan genç teknik adam ile Bandırmaspor 1 yıllık sözleşme imzaladı. Serdar Bozkurt, eski futbolculardan Ümit Bozkurt'un kardeşi.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:44 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Serdar Bozkurt, Spor
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