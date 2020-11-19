Bandırmaspor'da vaka sayısı 8'e çıktı
19.11.2020 19:54
Bandırmaspor'da bugün yapılan korona virüs testlerinde; 1 futbolcu ve 1 personelin daha sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Bandırmaspor'da bugün yapılan korona virüs testlerinde; 1 futbolcu ve 1 personelin daha sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da korona virüs vaka sayısı 8'e yükseldi. Kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:
"Bugün yapılan Covid-19 testlerinde 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde daha pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif sayımız futbolcularımızda 5, personelimizde 3; toplamda 8 olmuştur. Camiamıza geçmiş olsun."
(İHA)
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