Bandırmaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da yeni sezonun ilk çalışması yapıldı.

Bordo beyazlı kulübün tesislerinde yapılan sezonun ilk antrenmanında başkan Onur Göçmez ve yöneticiler de hazır bulundu. Teknik direktör Mustafa Gürsel yönetimdeki antrenmana yeni transferlerden Veysel Sapan, Guido Kocer, Paulin Keny, Burak Süleyman, Hüseyin Koç, Abdullah Balıkçı, Alpay Koldas, Fatih Aktay ve Alysson Dos Santos da katıldı. Bandırmaspor 7 Temmuz'a kadar tesislerinde çalışmalarını sürdürecek.Bordo Beyazlılar 7 Temmuz'da da kamp için Bolu'ya gidecek.