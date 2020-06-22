Bandırmaspor'da yeni stat heyecanı - Son Dakika

Bandırmaspor'da yeni stat heyecanı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor, son 6 haftaya lider girip şampiyonluk hedefini sürdürürken stat ve tesisleşme hedeflerine yönelik çalışmalara başladı.

Bandırmaspor'da yeni stat heyecanı, System.String[]

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor, son 6 haftaya lider girip şampiyonluk hedefini sürdürürken stat ve tesisleşme hedeflerine yönelik çalışmalara başladı.

Bandırmaspor yönetimi ilçeye yeni stat yaptırmak için harekete geçerken  Asbaşkan Onur Göçmez, mevcut stadın yeterli olmadığını belirtti. Onur Göçmez, "Sezon boyunca stat zemini ve tribünlerin pozisyonlanmasından kaynaklı rüzgarın yarattığı olumsuz durum maç performanslarını direk etkiledi ve bir çok sakatlık yaşandı. Öncelikle çok kısa zamanda Bandırma Belediyesi ve İlçe Spor Müdürlüğü ile hem idman sahaları hem de maçların oynandığı 17 Eylül stat zemin ve çevresinin yenilenmesi için girişimşere başlanacak" dedi.

"10 BİN 500 KİŞİLİK KUTU MODELİ BUTİK BİR STAT YAPTIRMAK İSTİYORUZ"

Bandırmaspor yönetimi orta vadede 10 bin 500 kişilik kutu modeli butik bir stadyum yapmak için kolları sıvadı. Kurumsallık ve tesisleşmeye her zaman önem verdiklerini belirten Göçmez, hayallerinin butik bir stadı Bandırma taraftarına kazandırmak olduğunu söyledi. Onur Göçmez, "Bizim ve taraftarımızın böyle bir hayali var. Bu konuda Spor Bakanlığımız ve siyasilerden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Göçmez, yeni stat ve tesislerle birlikte sportif başarının yanısıra uzun vadeli gelir yaratmayı da hedeflediklerini vurguladı.

BANDIRMASPOR'DAN PANDEMİDE OYUNCULARA 500 BİN TL ÖDEME

Pandemi döneminde gelirleri azalan bir çok kulüp mali sıkıntı yaşarken, Bandırmaspor yönetiminden önemli bir hamle geldi. Bordo-beyazlı yönetim, gelirlerinin yüzde 95 azalmasına rağmen oyuncular ve teknik heyete 500 bin TL ödeme yaptı. Sezon başından bu yana şampiyonluk hedeflerinden şaşmadıklarını belirten Asbaşkan Onur Göçmez, önümüzdeki sezon TFF 1'nci Lig'de oynamayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.


- İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu, Bandırma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 10:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bandırmaspor'da yeni stat heyecanı - Son Dakika Spor
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