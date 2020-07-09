Bandırmaspor'dan büyük başarı! 1 yılda dipten zirveye

Kırmızı grupta lider olan Bordo beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) alt liglerle ilgili kararının açıklamasının ardından, şampiyon ilan edildi. Geçen sezon son dakika golüyle kümede kalan Bandırmaspor, yeni yönetim ve yapılanmasıyla 1 yıl içinde dipten zirveye tırmandı.



"Spor tarihinde ender görülen bir başarı"



Sezon başında mali açıdan sıkıntılı bir süreçten geçen Bandırmaspor'a büyük destek veren Asbaşkan Onur Göçmez, "Geçen sezon son dakika golü ile kümede kalan Bandırmaspor bugün şampiyonluğunu kutluyor. Spor tarihinde ender görülen bir başarı. Bu sene Bandırmaspor tarihinde bir çok ilki yaşadı. Bunların hepsi arşivlerde ve bunları taraftarımıza bir belgesel ile sunacağız. Öncelikle beni hiç yalnız bırakmayan ve destekleyen eşim ve aileme çok teşekkür ederim. En büyük moral onlar oldu. Bizim şifremiz bu sene 'Aile' olmaktı ve biz bunu başardık. Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz inanılmaz iş başardı. Çok uyumlu çalıştı hepsiyle gurur duyuyorum" dedi.



"Teknik heyet ve oyuncuları tebrik ediyorum"



Teknik ekip ve oyunculara da teşekkür eden Onur Göçmez, "Teknik direktörümüz Serdar Bozkurt ile takım kaptanımız Erkan Taşkıran ve onların liderliğindeki teknik heyet, futbolcularımız müthiş iş başardılar.



Hepsi Bandırmaspor'un tarihine geçti. Hepsini tebrik ediyorum. Sonunda şehre kupayı getirdiler. Bizlere maddi manevi destek veren kurum ve kuruluşlar asla unutulmayacak. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan Belediye Başkanlarımız ve ekiplerimize de teşekkür ederim. Bizim en önemli gücümüz büyük Bandırmaspor taraftarı bizi hiçbir yerde yalnız bırakmadı. Şimdi eğlenmek ve kutlamak onların hakkı. Geçen sene çok üzüldüler ama bu sene onları mutlu ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"5 yıl içinde borçsuz bir Bandırmaspor olacak"



Aynı kararlılıkla TFF 1. Lig'de de yollarına devam edeceklerini vurgulayan Göçmez, "Kurumsallık, devamlılık ve sürdürülebilirlik ilkesini her zaman yeni yapılanmamızda öne koyduk. Önümüzdeki sezon da mali disiplin ve stratejimizden ödün vermeden, aile düzenimizi bozmadan çalışmalarımızı yapacağız. 5 yıl içerisinde yeni tesislerimiz, güçlü altyapımız ve mali açıdan borcu olmayan bir kulüp olarak Türk futboluna hizmet vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.