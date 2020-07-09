Bandırmaspor'dan büyük başarı! 1 yılda dipten zirveye - Son Dakika

Bandırmaspor'dan büyük başarı! 1 yılda dipten zirveye

Kırmızı grupta lider olan Bordo beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) alt liglerle ilgili kararının açıklamasının ardından, şampiyon ilan edildi.

Kırmızı grupta lider olan Bordo beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) alt liglerle ilgili kararının açıklamasının ardından, şampiyon ilan edildi. Geçen sezon son dakika golüyle kümede kalan Bandırmaspor, yeni yönetim ve yapılanmasıyla 1 yıl içinde dipten zirveye tırmandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti


"Spor tarihinde ender görülen bir başarı"


Sezon başında mali açıdan sıkıntılı bir süreçten geçen Bandırmaspor'a büyük destek veren Asbaşkan Onur Göçmez, "Geçen sezon son dakika golü ile kümede kalan Bandırmaspor bugün şampiyonluğunu kutluyor. Spor tarihinde ender görülen bir başarı. Bu sene Bandırmaspor tarihinde bir çok ilki yaşadı. Bunların hepsi arşivlerde ve bunları taraftarımıza bir belgesel ile sunacağız. Öncelikle beni hiç yalnız bırakmayan ve destekleyen eşim ve aileme çok teşekkür ederim. En büyük moral onlar oldu. Bizim şifremiz bu sene 'Aile' olmaktı ve biz bunu başardık. Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz inanılmaz iş başardı. Çok uyumlu çalıştı hepsiyle gurur duyuyorum" dedi.


"Teknik heyet ve oyuncuları tebrik ediyorum"


Teknik ekip ve oyunculara da teşekkür eden Onur Göçmez, "Teknik direktörümüz Serdar Bozkurt ile takım kaptanımız Erkan Taşkıran ve onların liderliğindeki teknik heyet, futbolcularımız müthiş iş başardılar.


Hepsi Bandırmaspor'un tarihine geçti. Hepsini tebrik ediyorum. Sonunda şehre kupayı getirdiler. Bizlere maddi manevi destek veren kurum ve kuruluşlar asla unutulmayacak. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan Belediye Başkanlarımız ve ekiplerimize de teşekkür ederim. Bizim en önemli gücümüz büyük Bandırmaspor taraftarı bizi hiçbir yerde yalnız bırakmadı. Şimdi eğlenmek ve kutlamak onların hakkı. Geçen sene çok üzüldüler ama bu sene onları mutlu ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


"5 yıl içinde borçsuz bir Bandırmaspor olacak"


Aynı kararlılıkla TFF 1. Lig'de de yollarına devam edeceklerini vurgulayan Göçmez, "Kurumsallık, devamlılık ve sürdürülebilirlik ilkesini her zaman yeni yapılanmamızda öne koyduk. Önümüzdeki sezon da mali disiplin ve stratejimizden ödün vermeden, aile düzenimizi bozmadan çalışmalarımızı yapacağız. 5 yıl içerisinde yeni tesislerimiz, güçlü altyapımız ve mali açıdan borcu olmayan bir kulüp olarak Türk futboluna hizmet vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:46 

Son Dakika Spor Bandırmaspor'dan büyük başarı! 1 yılda dipten zirveye - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

19:52 Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı 19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 16:05 Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:49 Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
00:21
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
00:20
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
00:08
Trump "rekor sürede" diyerek koronavirüs aşısının yakın zamanda duyurulacağını açıkladı
00:05
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
23:24
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
23:20
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
22:45
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
22:38
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
21:41
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
21:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 01:04:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bandırmaspor'dan büyük başarı! 1 yılda dipten zirveye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]