Bandırmaspor'dan derbi için hatıra bileti kampanyası

TFF 1.Lig takımlarından RH Bandırmaspor ligin 11.haftasında oynayacağı Balıkesirspor derbisi için online hatıra bileti uygulaması başlattı.

Bordo-beyazlılarda ligin 11. haftasında Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak olan RH Bandırmaspor - Balıkesirspor karşılaşması için online hatıra bileti uygulaması başlatıldı. Uzun yıllardır Balıkesir'in iki takımı arasındaki rekabetin ön plana çıktığı ve "yerel derbi" niteliğinde oynanan maçlar için bu yıl covid-19 tedbirleri çerçevesinde stadlara seyirci alınamaması nedeniyle online hatıra bileti uygulaması gerçekleştirilecek.

Bandırmaspor Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Hatıran Yeter, AE Balıkesirspor karşılaşması hatıra bileti kampanyamız başladı. Taraftar Derneği hesabımıza 50 TL ve üzeri bağışta bulunup dekont açıklama kısmına telefon numarasını yazan herkese AE Balıkesirspor karşılaşması hatıra biletini online olarak gönderiyoruz, omuz omuza olamasak da kalp kalbe maçı yaşıyoruz! Şimdi yapman gereken tek şey kulübüne destek olmak Bandırmalı! Dekont açıklama kısmına numaranı yazmayı unutma; hatıran biletin sana gelsin" denildi. - BALIKESİR