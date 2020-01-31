Bandırmaspor'dan son dakika transferleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Bandırmaspor'dan son dakika transferleri - Son Dakika Spor

Bandırmaspor'dan son dakika transferleri

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor, ara transfer döneminin bitimine saatler kala iki yeni transfere imza attı.

Bandırmaspor'dan son dakika transferleri, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor, ara transfer döneminin bitimine saatler kala iki yeni transfere imza attı.


Bandırmaspor'da ara transfer döneminin bitimine saatler kala iki yeni transfer gerçekleşti. Menemenspor'da oynayan kanat forvet oyuncusu 30 yaşındaki Halil İbrahim Sönmez ile anlaşan bordo beyazlılar Konyaspor'dan Süper Lig tecrübesi bulunan bu oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Bandırmaspor Fenerbahçe U19 takımının başarılı stoperi Okan Turp'u da sezon sonuna kadar kiraladı. 2000 doğumlu genç stoper Fenerbahçe tarafından sezon başında Almanya'da keşfedilmiş ve Fenerbahçe U19 takımına dahil edilmişti. Türk futbolu için gelecek vaat eden oyuncular arasında gösterilen Turp, Bandırmaspor ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbulspor, Allahyar'ın sözleşmesini feshetti! Allahyar F.Bahçe'ye döndü
Zanka yok, Falette kadroda Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:05:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bandırmaspor'dan son dakika transferleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]