Üye Girişi
BALIKESİR - Bandırmaspor elektronik para ile gelirlerini artırmayı hedefliyor - Son Dakika

BALIKESİR - Bandırmaspor elektronik para ile gelirlerini artırmayı hedefliyor

08.01.2022 15:26

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un başkanı Onur Göçmez, kulüp yönetimi olarak takım gelirlerini arttırma adına elektronik para konusunda çalışma başlattıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un başkanı Onur Göçmez, kulüp yönetimi olarak takım gelirlerini arttırma adına elektronik para konusunda çalışma başlattıklarını söyledi.

Göçmez, Bandırma Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde yaptığı konuşmada, transfer yapmayı düşündüklerini belirtti.

Bir stoper ve bir kaleci ile çift taraflı oynayabilen kanat oyuncusu almayı düşündüklerini anlatan Göçmez, koşullarına göre hareket edeceklerini dile getirdi.

Bandırmaspor'un Süper Lig yolunda hedeflerine inançlı bir şekilde ilerlediğini ifade eden Başkan Göçmez, stadın ışıklandırma eksiğinin bulunduğunu vurgulayarak konuyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Göçmez, kulüp yönetimi olarak takım gelirlerini arttırma adına elektronik para konusunda çalışma başlattıklarını belirterek, "Arkadaşlarla yaklaşık üç aydır üzerinde çalıştığımız bir proje. Şimdi isim veremem ancak bu süreç tamamlanmak üzere. Bu sistem ile pazarlaması güçlü olan kulüpler arasında yer alacağız." dedi.

Konuşmanın ardından dernek başkanı Kaan Bingül, başkan Onur Göçmez'e Atatürk portresi hediye etti.

BALIKESİR - Bandırmaspor elektronik para ile gelirlerini artırmayı hedefliyor
BALIKESİR - Bandırmaspor elektronik para ile gelirlerini artırmayı hedefliyor
BALIKESİR - Bandırmaspor elektronik para ile gelirlerini artırmayı hedefliyor

YORUMLAR
500

Bandırma Gazeteciler Cemiyeti, Bandırmaspor, Spor Toto, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Bandırmaspor elektronik para ile gelirlerini artırmayı hedefliyor - Son Dakika


Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı         
16:06
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
Merkez Bankası açıkladı! 2021'in son haftasında rekor kredi kartı kullanımı Merkez Bankası açıkladı! 2021'in son haftasında rekor kredi kartı kullanımı         
15:54
Sokak köpekleri yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı! İşte kameraya yansıyan o anlar Sokak köpekleri yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı! İşte kameraya yansıyan o anlar         
15:13
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Oturacak yer bulamayan yolcu, şoförün üstünde yolculuk etti! O anlar kamerada Oturacak yer bulamayan yolcu, şoförün üstünde yolculuk etti! O anlar kamerada         
11:55
Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
Son Dakika: Benzin ve motorine zam Son Dakika: Benzin ve motorine zam         
20:28
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12

Son Dakika Haberleri
16:05 Korona olduğu halde dışarı çıktığı yetmedi, bir de doktora saldırdı! Utandıran anlar kamerada
16:05 Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı
16:04 Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti
15:59 Son Dakika! Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralı askerler var
15:53 Merkez Bankası açıkladı! 2021'in son haftasında rekor kredi kartı kullanımı
15:51 Süper Lig'de derbi tadında maç! Erol Bulut, eski dostu Volkan Demirel'e ilk yenilgisini yaşattı
15:43 Elektrik ve akaryakıt zammını savunan profesöre tepki! Sosyal medyanın konusu oldu
15:38 Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor
15:22 Kılıçdaroğlu Roman buluşmasında: Her evde bir sigortalı olacak
15:08 TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 16:16:17. #1.13#
SON DAKİKA: BALIKESİR - Bandırmaspor elektronik para ile gelirlerini artırmayı hedefliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement