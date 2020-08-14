Bandırmaspor gelir için destek bekliyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un basın sözcüsü Özel Aydın, artı gelir oluşturma konusunda bölgedeki büyük firmalardan, büyük kuruluşlardan, ileri gelenlerden destek beklediklerini söyledi.

Aydın, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, kulübün sorunlarının üstesinden gelmek için çalıştığını belirterek, enerjilerini kulübün geleceği için harcadıklarını kaydetti.

Kulübün tesis probleminin bulunduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Zamanımız yok, zaman çok kısa, tesis problemimiz var, halletmeye çalışıyoruz. Bandırmaspor yeni bir yola çıktı. Artı gelir oluşturma konusunda ihtiyaçlarımız var. Bölgemizdeki büyük firmalardan, büyük kuruluşlardan, ileri gelenlerden destek bekliyoruz. 2 milyon lira kadar bir transfer cezası var. Acilen bunu kaldırmamız gerekiyor. Belediye Başkanı'mız, Kovid-19 nedeniyle iptal edilen Kuşcenneti Festivali konusunda büyük bir adım atarak festivalle ilgili sponsorlukların Bandırmaspor'a aktarılması konusunda çağrıda bulundu."

Kulüp asbaşkanı Adem Yılmaz da TFF 1. Lig takımına yakışan bir tesisleşmeye gitmek istediklerine değinerek, Bursaspor'un tesislerinin butik halini gerçekleştirme amacında olduklarını bildirdi.

Toplantıya, kulübün ikinci başkan Soner Koçoğlu ve profesyonel futbol şube sorumlusu Mustafa Der de katıldı.