Son Dakika Haberleri: Bandırmaspor Hentbol Faaliyetlerini Durdurdu

Bandırmaspor Hentbol Faaliyetlerini Durdurdu

18 dakika önce

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bandırmaspor hentbol şubesinin kulübe maliyetlerinin ağır olduğu gerekçesiyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Bandırmaspor Hentbol Faaliyetlerini Durdurdu, System.String[]
TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bandırmaspor hentbol şubesinin kulübe maliyetlerinin ağır olduğu gerekçesiyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Bir yandan ekonomik krizleri aşmaya diğer yandan kümede kalma adına çalışan Bandırmaspor hentbol şubesinin faaliyetlerini dondurdu. Konu hakkında basın toplantısı düzenleyen Bandırmaspor Genel Kaptanı Mülkü İnci ve Asbaşkan Bayram Özdemir hentbol şubesinin kulübe maliyetinin yıllık 350 Bin lira olduğunu belirterek "Bu aşamada hentbol şubesinin faaliyetlerini donduruyoruz" dediler.

Kulüp Asbaşkanı Bayram Özdemir hentbol şubesi için gösterdikleri özveri ve çabanın bazı kişiler tarafından anlaşılamadığını ifade ederek " Futbol şubesinin kümede kalma adına mücadele ettiği günlerde birileri farklı hesaplar peşinde koşuyor. 3 hafta önce takım kaptanı Emel ile görüşerek o günkü alacaklarını ben ödedim. 5 maç kaldı çıkın sezonu bitirelim dedim. Bana tamam dedi. Ancak daha sonra birileri etkilemiş olacak ki, beni arayıp Salı günkü Gençler maçına çıkmayacağım dedi. Bu maça çıkmaz isek küme düşeceğimizi söylememe rağmen tavrı değişmedi. Bizde küme düşeceksek kalan 5 maça çıkmamın gereği yok dedik. Gençler maçına çıkmayacak olan kaptan Emel'in ısrarla A takımın Elazığ maçına gitmek istemesini de doğrusu anlamadık " dedi.

Özdemir'den Taşkın'a tepki

"Hentbol şubesi ile ilgili olarak açıklama yapmayı düşünmüyorduk" diyen Bayram Özdemir "Ancak yetkisiz biri olan Kemal Taşkın'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını görünce işin doğrusunu açıklama gereği duyduk. Buradan soruyorum. Kemal Taşkın sen kimsin, ne hakla açıklama yapma hakkını kendinde görüyorsun? Bu açıklamaları yapman senin haddine mi? Hentbol ile ilgili hiçbir alt yapımız yok. Maçlarını oynayacağımız kendi salonumuz bile yok. İç saha maçlarımızı Edremit'te oynuyoruz. Tüm bunlara karşın gösterdiğimiz çabaların karşılığını görmediğini anladık. Bu şartlarda hentbol şubemizin faaliyetlerini geçici olarak donduruyoruz" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:29 Kaynak: İHA

Bayram Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Aşık'tan Boşanma Davası Açtığı Eşi Yağmur Aşık'a Ağır Suçlama: Fuhuştan Sabıkalı Fenerbahçe, Kopenhaglı Skov'un Menajerini Çağırdı

Fenerbahçeli Volkan Demirel, Başakşehir Maçında Sinirden Direği Yumrukladı Oyundan Çıkan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Islıklanınca Şaşırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 13:47:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bandırmaspor Hentbol Faaliyetlerini Durdurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]